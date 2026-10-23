Una argentina en lo más alto del hockey mundial: Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora del año

El hockey argentino sumó un nuevo reconocimiento internacional: Sofía Cairo fue elegida Jugadora del Año en los FIH Hockey Stars Awards 2026, los premios que entrega la Federación Internacional de Hockey (FIH) para distinguir a los principales protagonistas de la temporada. La distinción formó parte de una jornada histórica para el país, que obtuvo cuatro de los seis premios individuales.

Además de Cairo, también fueron galardonados otros tres representantes argentinos: Tomás Domene, elegido Jugador del Año; Cristina Cosentino, distinguida como Arquera del Año; y Zoé Díaz, ganadora del premio Rising Star, destinado a la revelación de la temporada.

Cairo, de 23 años, recibió el reconocimiento tras consolidarse como una de las figuras de Las Leonas. Entre los principales logros que respaldaron su elección se encuentran la conquista del Mundial de hockey 2026 y la medalla de bronce obtenida por el seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la rama masculina, Domene alcanzó un hito al convertirse en el primer jugador de Los Leones en ganar el premio principal. El delantero se destacó por su capacidad goleadora durante la Pro League 2025-2026 y el Mundial, certamen en el que el conjunto argentino también se subió al podio con una medalla de bronce.

Por su parte, Cosentino se convirtió en la primera arquera argentina en recibir esta distinción. Su actuación fue determinante durante la Copa del Mundo, especialmente en la final que consagró a Las Leonas.

El cuarto premio argentino fue para Zoé Díaz, de 20 años, quien volvió a quedarse con el galardón a la mejor jugadora juvenil, el mismo que había obtenido en 2024. La joven integrante de Las Leonas tuvo un papel destacado en la consagración mundialista y también fue reconocida como la mejor jugadora juvenil del torneo.

Los cuatro deportistas coincidieron en destacar la importancia del trabajo colectivo para alcanzar estos logros y agradecieron el respaldo de sus compañeros, los cuerpos técnicos y sus familias.

Los premios coronaron una temporada destacada para el hockey nacional, con el título mundial de Las Leonas y el tercer puesto de Los Leones, resultados que volvieron a ubicar a la Argentina entre los protagonistas de la disciplina a nivel internacional.