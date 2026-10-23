Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias en España

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, en una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El capitán de la Selección argentina fue distinguido por su extraordinaria trayectoria futbolística y su compromiso con iniciativas solidarias vinculadas con la educación y la salud.

El futbolista estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y fue recibido en la ciudad española por la princesa Leonor, quien posó junto a los galardonados antes del inicio del acto oficial.

El jurado valoró tanto los logros deportivos del rosarino como su labor para favorecer el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. También resaltó su condición de futbolista con más títulos en la historia, además de destacar su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

La llegada de Messi a España se produjo el jueves, cuando fue recibido por una multitud de fanáticos. Durante ese encuentro, el campeón del mundo se acercó a saludar y firmar autógrafos, incluso rompiendo el protocolo previsto. Además, compartió una cena con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Como parte del reconocimiento, el argentino recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y una dotación económica de 50.000 euros.

El recuerdo de su padre y una enseñanza para toda su carrera

En la previa de la ceremonia, Messi también se refirió a la emoción que representa recibir este premio y recordó la ilusión que tenía su padre, Jorge, por verlo distinguido.

"Él estaba muy ilusionado con este premio", expresó el futbolista al evocar el deseo de su padre.

Además, compartió uno de los consejos que recibió desde pequeño y que, según explicó, lo acompañó durante toda su carrera: nunca dejar de intentar jugar como él mismo, más allá de los resultados.

"Hablaba continuamente con mi papá de fútbol, intercambiábamos ideas o pensamientos, pero si tengo que decir uno, es que, a pesar de cómo fuera en un partido o entrenamiento, nunca dejé de intentar lo que yo era, de agarrar la pelota y de intentarlo, salga bien o mal; que no me quede con eso, que siempre hay una jugada más", recordó.

El premio suma un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Messi, referente histórico del fútbol mundial y protagonista de una carrera marcada por los títulos, los récords y su influencia dentro y fuera de la cancha.