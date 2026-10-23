Colapinto sufrió una penalización de 10 puestos para el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto deberá afrontar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una penalización de 10 puestos en la grilla de largada. La sanción se debe al cambio de la unidad de control electrónica de su Alpine A526, que superó el límite de componentes permitido por el reglamento de la categoría.

El equipo Alpine decidió reemplazar la unidad electrónica luego de los problemas que sufrió el piloto argentino durante el Gran Premio de Singapur, donde debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal debido a distintas fallas en los componentes de su monoplaza.

La FIA confirmó oficialmente la sanción a través del documento correspondiente a los nuevos elementos de las unidades de potencia utilizados en esta competencia. Allí se especifica que la unidad instalada en el auto de Colapinto es la cuarta unidad de control electrónica de la temporada, cuando el reglamento permite utilizar tres sin recibir una penalización.

De esta manera, el argentino deberá retroceder 10 posiciones respecto del lugar que consiga en la clasificación del sábado al momento de largar la carrera del domingo en el Circuito de las Américas, en Austin.

Colapinto ya había anticipado las penalizaciones

La posibilidad de recibir nuevas sanciones ya había sido advertida por el propio Colapinto durante la jornada del jueves. Después de los problemas registrados en Singapur, el piloto de Alpine había explicado que el equipo debía realizar distintos cambios y evaluar las penalizaciones que tendría que afrontar durante las próximas competencias.

"​Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto. Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año", había señalado el argentino en diálogo con ESPN.

Colapinto también recordó que la situación se originó, entre otras cuestiones, por la rotura de un motor y los problemas registrados con la batería en Singapur, lo que obligó a Alpine a utilizar nuevos componentes por encima de los límites establecidos.

El desgaste de las piezas ya había generado una sanción para el piloto de 23 años durante el Gran Premio de Baréin, donde también debió retroceder 10 posiciones en la grilla. Sin embargo, el reemplazo de componentes no permitió evitar los problemas de fiabilidad: en Singapur, Colapinto no pudo completar ni la Sprint ni la carrera principal.

Otros dos pilotos también fueron sancionados

La situación de Colapinto no será la única modificación importante en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos. Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad también deberán cumplir penalizaciones por cambios de componentes de sus respectivos autos.

El brasileño de Audi recibirá una sanción de 20 puestos, producto del reemplazo tanto del motor como de la unidad de control electrónica.

Por su parte, el británico Arvid Lindblad, piloto de Racing Bulls, deberá retroceder cinco posiciones por utilizar por sexta vez un motor de combustión interna, superando el límite establecido por el reglamento.

Estas penalizaciones podrían beneficiar indirectamente a Colapinto y a Alpine, ya que Bortoleto y Lindblad son dos pilotos que compiten directamente con la escudería francesa en la lucha por las posiciones del campeonato.

El reglamento establece que el primer componente que excede el límite permitido genera una penalización de 10 puestos, mientras que cada componente adicional que supere el máximo contempla cinco posiciones más de sanción.