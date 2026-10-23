"Asociación criminal": la fiscalía acusó a Cristina y Máximo Kirchner en el inicio del juicio Hotesur-Los Sauces

Este viernes comenzó el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que están acusados la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, junto con otros imputados, por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Las dos investigaciones fueron unificadas por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y, a partir de esa resolución, quedaron concentradas en un único juicio.

Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros acusados, participaron de manera virtual en esta primera audiencia, luego de obtener autorización para hacerlo bajo esa modalidad. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación "excepcional" y que deberán concurrir personalmente cuando llegue el momento de sus respectivas indagatorias.

Un planteo de las defensas

Durante la jornada, una de las defensas cuestionó el inicio del debate debido a la reciente unificación de las causas. Según planteó, no se habían cumplido los 10 días hábiles previstos para ejercer adecuadamente el derecho de defensa en relación con Hotesur, cuyo juicio originalmente estaba previsto para marzo de 2027.

Ante ese planteo, el juez Michilini explicó que durante este viernes se avanzaría con la lectura de las acusaciones correspondientes a Los Sauces, mientras que el trámite continuará durante los próximos días con el objetivo de respetar los plazos procesales. El fiscal Diego Velasco deberá presentar, además, el resumen de la imputación correspondiente a Hotesur.

La acusación de la Fiscalía

En la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados habrían sido organizados desde la "cúspide del Poder Ejecutivo Nacional" durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, con la participación de funcionarios y empresarios.

Según la acusación, el objetivo habría sido "sustraer y apropiarse de fondos públicos" mediante una estructura que habría utilizado recursos provenientes de la obra pública vial y posteriormente canalizado parte de ese dinero hacia los expresidentes y su entorno familiar.

La Fiscalía describió la existencia de una "asociación ilícita de carácter estable y permanente", que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con roles determinados tanto dentro como fuera de la estructura estatal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la maniobra no se habría limitado a un sistema de beneficios para empresarios vinculados al poder, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que posteriormente habría incorporado mecanismos para transferir y ocultar parte de esas ganancias en beneficio de la familia Kirchner.

Entre las operaciones mencionadas aparecen préstamos, compra de propiedades, alquiler de inmuebles y de los complejos hoteleros de la familia, además de inversiones y mejoras realizadas en esos establecimientos.

El rol que la Fiscalía atribuye a Cristina y Máximo Kirchner

En relación con el supuesto mecanismo de lavado, la acusación sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner habrían adquirido propiedades y las habrían puesto a disposición de la maniobra para recibir dinero que, según la hipótesis investigada, provenía de empresas de Báez y del Grupo Indalo.

La Fiscalía afirmó que cada integrante de la presunta organización habría cumplido un papel específico. En el caso de Cristina Kirchner, sostuvo que "diseñó, ejecutó y dirigió" un esquema destinado al "reciclaje de fondos de origen ilícito".

Según la acusación, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner conformaron junto con Máximo Kirchner la sociedad Los Sauces S.A., una inmobiliaria familiar mediante la cual se adquirieron distintas propiedades. Entre ellas se encuentra el inmueble de la calle San José 1111, donde actualmente la expresidenta cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

En cuanto a Máximo Kirchner, la Fiscalía lo señaló como uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita. El diputado fue designado presidente del directorio de Los Sauces S.A., una de las sociedades investigadas.

La acusación también ubicó como presuntos organizadores a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Cómo continúa el juicio

Tras la lectura de una parte de las acusaciones, el Tribunal Oral Federal N°5 dio por finalizada la primera audiencia y estableció un cuarto intermedio.

El juicio continuará el lunes 26 de octubre, cuando se retomará la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y se avanzará con el desarrollo del debate por las causas Hotesur y Los Sauces.