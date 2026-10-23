El Centro Comercial reclama mayor presencia policial ante los reiterados hechos de inseguridad

Por Santotomealdía



El Centro Comercial de nuestra ciudad expresó este viernes su repudio a los recientes hechos de inseguridad que afectaron a distintos comercios de nuestra ciudad y reclamó una mayor presencia policial en las calles. A través de un comunicado, la institución pidió a las autoridades provinciales y locales que refuercen las medidas de prevención ante la reiteración de robos y otros delitos.

El reclamo está dirigido al ministro de Seguridad de Santa Fe y al Consejo de Seguridad de la ciudad. La entidad solicitó mayor monitoreo, presencia de policías que recorran las calles a pie y puestos policiales en lugares estratégicos, al tiempo que manifestó su solidaridad con los comerciantes y trabajadores afectados por los últimos episodios.

En el comunicado, el Centro Comercial hizo referencia a distintos hechos delictivos ocurridos durante las últimas horas, entre ellos los que afectaron al personal de la heladería Grido, ubicada en Candioti y Alberdi, y a un comercio situado en Solís y 25 de Mayo.

También mencionó situaciones que involucraron a los comercios Almarock, Revesse y Cleo, además de los reiterados robos de medidores de agua, gas y cables eléctricos. Ante este panorama, la institución expresó su “enérgico repudio y solidaridad con los damnificados”.

Un reclamo que ya había sido presentado

El Centro Comercial sostuvo que los pedidos de mayor seguridad no son nuevos y recordó que su presidenta los había planteado personalmente durante una reunión con comerciantes y autoridades realizada hace aproximadamente 20 días en la Vieja Usina.

Según indicó la entidad, esas solicitudes fueron posteriormente ratificadas mediante una nota presentada la semana pasada. “Reafirmamos nuestro compromiso con los asociados y elevamos nuevamente el reclamo”, señaló la institución, que insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia y la presencia policial en sectores comerciales.

Finalmente, el comunicado remarcó que “la prevención del delito requiere acciones firmes y sostenidas” y destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien los hechos delictivos. “La seguridad de nuestros comerciantes es prioridad en nuestra gestión”, concluyó.