Hazaña de Estudiantes en el Maracaná: eliminó a Flamengo y es finalista de la Libertadores

Estudiantes de La Plata protagonizó una noche inolvidable en el Maracaná: eliminó a Flamengo por penales y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, después de resistir durante buena parte del segundo tiempo con un jugador menos y sostener el 0-0 hasta el final.

El conjunto dirigido por Alexander Medina tuvo que afrontar más de media hora con diez futbolistas luego de la expulsión de Baltasar Rodríguez. Sin embargo, logró contener al poderoso equipo brasileño y llevó la definición a los penales, donde Fernando Muslera se convirtió en la gran figura al atajar tres remates.

El Pincha comenzó mejor el encuentro y tuvo las primeras oportunidades para ponerse en ventaja. Marcos Rojo estuvo cerca de abrir el marcador abajo del arco, mientras que posteriormente Baltasar Rodríguez probó desde afuera y obligó a una buena intervención de Agustín Rossi.

Con el correr de los minutos, Flamengo consiguió equilibrar el desarrollo y comenzó a acercarse al área argentina. Pedro y Jorge Carrascal tuvieron algunas aproximaciones, aunque el conjunto brasileño no consiguió precisión en los metros finales y el marcador permaneció sin modificaciones.

La situación de Estudiantes se complicó en el complemento. Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores. A partir de allí, el conjunto platense debió replegarse y resistir los ataques de Flamengo, que asumió el protagonismo en busca del gol que le permitiera avanzar a la final.

A pesar de la superioridad numérica, el equipo brasileño no logró generar demasiadas situaciones claras. Recién sobre el cierre apareció una oportunidad concreta, cuando Gonzalo Plata ingresó al área y conectó un cabezazo que parecía destinado a complicar a Muslera. El arquero uruguayo respondió con una gran intervención y comenzó a transformarse en uno de los protagonistas de la noche.

El 0-0 se mantuvo hasta el final y la clasificación tuvo que definirse desde los doce pasos.

Muslera, héroe en los penales

La tanda comenzó con Giorgian De Arrascaeta, quien convirtió para Flamengo y puso el 1-0. José Sosa respondió para Estudiantes y estableció rápidamente el empate.

Luego llegó uno de los momentos de mayor tensión. Edwuin Cetré no pudo convertir para el conjunto argentino después de resbalar al momento de ejecutar su remate. En su segundo intento, la pelota terminó por encima del travesaño.

Estudiantes, sin embargo, volvió a tener una oportunidad gracias a otra atajada de Muslera, esta vez ante el remate de Jorginho. Después, Mancuso ejecutó un disparo fuerte y rasante que puso al Pincha nuevamente arriba por 2-1.

Flamengo consiguió igualar nuevamente mediante Leo Pereira, pero Tiago Palacios mantuvo la ventaja argentina al convertir su penal y establecer el 3-2.

La definición quedó entonces en manos de Muslera. El arquero volvió a vestirse de héroe, se arrojó hacia su derecha y le contuvo el remate a Bruno Henrique, sellando la clasificación de Estudiantes.

De esta manera, el Pincha dio el golpe en el Maracaná, eliminó a uno de los grandes candidatos al título y se metió en la final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras, que había conseguido previamente su clasificación.