La provincia recibió $110.000 millones de Nación por el déficit previsional

El Gobierno de Santa Fe informó que la Provincia percibió en efectivo $110.000 millones correspondientes al aporte de Anses a cuenta del déficit previsional de 2026. Según datos oficiales difundidos por la administración provincial, se trata de la mayor compensación por déficit previsional concretada hasta el momento.

El acuerdo fue instrumentado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite compensar deudas entre la Provincia y el Gobierno nacional. Para saldar las obligaciones reconocidas en el convenio se utilizó parte del adelanto de coparticipación de $400.000 millones que Santa Fe había recibido.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno provincial, Santa Fe deberá devolver durante este año el 22,5% de ese adelanto, equivalente a $90.000 millones. Sobre los $310.000 millones restantes se aplicará un crédito neto de $142.742 millones a favor de la Provincia.

El saldo que quede podrá ser cancelado en cuotas, con una tasa de interés del 1,25% mensual, o compensado con otros créditos que Santa Fe tenga a su favor frente al Estado nacional. El acuerdo, además, habilitó nuevas instancias de negociación para resolver obligaciones pendientes entre ambas jurisdicciones.

Desde la Provincia señalaron que, de esta manera, Santa Fe obtuvo por adelantado los fondos correspondientes a 2026 por el déficit de su Caja de Jubilaciones.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, destacó el alcance del acuerdo y sostuvo que representa un beneficio para las cuentas provinciales. "Por un lado cobramos en dinero acreencias que nos debía el Estado nacional; por otro lado, porque es la primera vez que cobramos por adelantado aportes a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones", afirmó.

Según explicó el funcionario, el objetivo es fortalecer el sistema previsional provincial y evitar una eventual transferencia de la Caja a la Anses. "Lo que hemos logrado es que el Gobierno nacional nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben", resumió Olivares.

Un acuerdo general

El convenio también contempló, según el detalle difundido oficialmente por el Gobierno de Santa Fe, el reconocimiento de $54.869 millones por la compensación del Consenso Fiscal, correspondientes al período comprendido entre 2023 y junio de 2026.

A esa suma se agregaron otros $2.613 millones vinculados al Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas de Vivienda.

En total, las acreencias netas compensadas alcanzaron, de acuerdo con los números informados por la Provincia, los $142.742 millones. Ese monto está compuesto por los $110.000 millones correspondientes al aporte de Anses a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2026, los $54.869 millones del ajuste por la compensación del Consenso Fiscal y los $2.613 millones vinculados al acuerdo de obras públicas de vivienda.

Del lado del Gobierno nacional se incluyó el saldo de un convenio de subpréstamo correspondiente a una operatoria con el Club de París de 1997, valuado en $24.740 millones.

Luego de descontar los $90.000 millones que Santa Fe devolverá durante este año y aplicar las compensaciones previstas, quedará un saldo de $167.258 millones del adelanto de coparticipación. Según informó el Ejecutivo provincial, ese monto podrá ser abonado en cuotas a partir del próximo año, con una tasa de interés del 1,25% mensual, o incorporado a futuras compensaciones.

Para esas operaciones también podrían considerarse otros créditos que la Provincia reclama al Estado nacional, entre ellos los vinculados al alojamiento de presos federales y las deudas de Anses por la compensación del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones santafesina.

Una deuda originada hace casi 30 años

Dentro del acuerdo también se incluyó una deuda originada en 1997, cuando el Gobierno nacional otorgó a Santa Fe un subpréstamo del Banco de Comercio Exterior de Japón, que formaba parte del Club de París.

En ese momento, una ley provincial autorizó a la Nación a descontar ese monto de los fondos de coparticipación que correspondían a Santa Fe.

Posteriormente, en 2014 y 2022, el Gobierno nacional renegoció la deuda con el Club de París. A partir de esos procesos se determinó el monto adeudado por cada una de las provincias que habían participado del préstamo, cuya devolución había quedado suspendida hasta que el Estado nacional alcanzara un nuevo acuerdo con el organismo internacional.

Los montos y alcances del acuerdo consignados en esta nota corresponden a la información oficial difundida por el Gobierno de Santa Fe.