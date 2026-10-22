Ante la llegada de El Niño, la Provincia informó obras hídricas en 92 localidades

El Gobierno de Santa Fe informó que realizó intervenciones hídricas en 92 de las 100 localidades identificadas con mayor vulnerabilidad ante lluvias intensas y posibles inundaciones. Según el Ministerio de Obras Públicas, las tareas forman parte de un plan de prevención frente al fenómeno climático de El Niño e incluyen obras ejecutadas y otras que todavía se encuentran en desarrollo.

De acuerdo con el balance oficial, desde el inicio de la gestión provincial se limpiaron más de 5.000 kilómetros de canales y se realizaron más de 400 obras hídricas que benefician a 232 distritos. Los trabajos comprenden mejoras en desagües pluviales, recuperación de terraplenes, construcción y reemplazo de alcantarillas y mantenimiento de sistemas de drenaje.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que durante 2024 y 2025 se trabajó con municipios y comunas para identificar las localidades más vulnerables y definir las intervenciones necesarias. También señaló que ese relevamiento permitió acompañar la elaboración de planes de contingencia ante posibles emergencias.

En paralelo, la Provincia desarrolla un programa para recuperar la capacidad de los canales troncales, que contempla 933 kilómetros de canalizaciones.

Equipamiento y monitoreo ante posibles emergencias

El comunicado provincial también detalla la incorporación de 90 bombas de extracción de agua, que comenzaron a distribuirse entre municipios y comunas para responder ante situaciones de emergencia.

Además, se sumaron ocho nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de canales y desagües, se recuperó el funcionamiento de más de 40 estaciones de monitoreo y se avanza en la construcción de 48 nuevos nodos telemétricos para mejorar el seguimiento de las condiciones hídricas.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, sostuvo que las intervenciones permitieron recuperar sistemas de canales que llevaban décadas sin mantenimiento.

El funcionario remarcó la importancia de que los gobiernos locales mantengan limpios los drenajes y actualicen sus planes de contingencia, como parte de las medidas de preparación frente a posibles lluvias intensas.