Cayó en Sauce Viejo un hombre acusado de participar de un violento robo en nuestra ciudad

Un hombre de 41 años fue detenido en la vecina ciudad de Sauce Viejo, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en Santo Tomé en septiembre de 2021. Sobre el sospechoso pesaba una orden de detención vigente y el procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el 6 de septiembre de 2021, cuando tres hombres habrían ingresado a una vivienda ubicada en calle Salta al 2500, en nuestra ciudad. Según consta en la causa, los delincuentes redujeron y amenazaron al propietario y luego sustrajeron dinero en efectivo, dólares, alhajas y otros objetos personales.

A partir de distintas tareas investigativas, los agentes de la División Capturas – UCAP lograron determinar el domicilio en el que se encontraría uno de los presuntos involucrados. Con esa información, se coordinó un operativo para hacer efectiva la medida judicial.

El procedimiento se concretó este lunes en una vivienda ubicada sobre calle Malvinas Argentinas al 5000, en Sauce Viejo. Allí los efectivos localizaron y detuvieron a L. I. I., de 41 años, quien era requerido por la Justicia en relación con la causa.

Tras el operativo, el detenido fue trasladado a una dependencia policial por disposición del fiscal interviniente y quedó a disposición de la Justicia. La causa está bajo intervención de la Fiscalía Regional 1 de Santa Fe y está caratulada como robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.