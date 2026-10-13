El Concejo dio luz verde al inicio del proceso de traspaso del agua y las cloacas a ASSA

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal aprobó este martes el proyecto que autoriza al Ejecutivo a iniciar el proceso de traspaso de los servicios de agua potable y cloacas a Aguas Santafesinas SA (ASSA). La iniciativa obtuvo los seis votos necesarios para alcanzar la mayoría especial requerida y fue aprobada tanto en general como en particular, después de un extenso debate entre los distintos bloques.

La aprobación no significa que ASSA se haga cargo inmediatamente de los servicios en nuestra ciudad. La ordenanza habilita el comienzo de las actuaciones y negociaciones necesarias para avanzar hacia una eventual incorporación al régimen provincial previsto en la Ley 11.220. El oficialismo defendió la medida como una respuesta a las limitaciones del sistema municipal, mientras que los tres concejales justicialistas reclamaron mayores garantías e información antes de autorizar el proceso.

La iniciativa contó con el respaldo de los cinco concejales de Unidos y de Giselle Miravete, de La Libertad Avanza, cuyo acompañamiento permitió alcanzar los dos tercios exigidos. En tanto, Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell plantearon objeciones al proyecto y defendieron una propuesta alternativa que incorporaba nuevas condiciones para avanzar con el traspaso.

Qué autoriza la ordenanza

El artículo primero aprueba la decisión institucional de promover la incorporación de los servicios al régimen establecido por la legislación provincial y autoriza al Ejecutivo a iniciar las actuaciones administrativas, técnicas e institucionales correspondientes.

Durante el tratamiento en comisiones se incorporó una modificación al artículo tercero, que establece la intervención previa y posterior aprobación del Concejo cuando los instrumentos que se suscriban impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal afectado al servicio.

Desde el oficialismo remarcaron que se trata del inicio de un proceso y no de la firma inmediata de un convenio definitivo.

Los argumentos a favor y las objeciones

Quienes respaldaron la iniciativa coincidieron en señalar el deterioro de la infraestructura de agua y cloacas y las dificultades del Municipio para afrontar las inversiones necesarias. Miravete consideró que la Municipalidad no dispone de los recursos económicos, humanos y materiales suficientes para resolver los problemas estructurales del servicio. “Estamos eliminando el intermediario ineficiente”, afirmó, al cuestionar el esquema mediante el cual el Municipio compra agua del acueducto provincial y se encarga de su distribución.

Por su parte, Mity Reutemann describió el sistema actual como obsoleto y defendió la necesidad de comenzar un proceso que permita encontrar soluciones duraderas. En una línea similar, Sebastián Iglesias pidió dejar de lado las diferencias partidarias y avanzar con una respuesta a los problemas de abastecimiento que afectan a los vecinos.

Desde el justicialismo, en cambio, insistieron en que la información debe conocerse antes de aprobar una autorización de esta magnitud. Alvizo reclamó precisiones sobre la deuda que ASSA atribuye al Municipio, el destino de los fondos recaudados por el servicio y las inversiones previstas. También pidió garantías para los trabajadores municipales.

“La información la necesitamos antes, no después de haber aprobado esto”, sostuvo Alvizo durante uno de los cruces del debate.

Zamora defendió la necesidad de una auditoría externa y advirtió sobre las consecuencias económicas y laborales que podría tener un acuerdo sin condiciones previamente definidas. Escandell, por su parte, cuestionó la falta de información del Ejecutivo hacia la oposición y recordó las dificultades que atravesó la ciudad durante la reciente interrupción del suministro.

Tras las intervenciones de los distintos bloques, el proyecto quedó aprobado en general y en particular. Con esa decisión, el Ejecutivo municipal cuenta con la autorización legislativa para iniciar las gestiones hacia un eventual traspaso, aunque las condiciones concretas de la operación todavía deberán definirse.