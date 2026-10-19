Unión cierra la fecha ante Riestra, en un duelo de necesitados

Unión visita este lunes a Deportivo Riestra por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tendrá como escenario el estadio Guillermo Laza. El encuentro comenzará a las 21.15, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido por ESPN.

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón buscará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y volver a sumar después de las caídas ante Boca, Independiente, Talleres y Defensa y Justicia. Esta seguidilla negativa lo alejó de la zona de clasificación, por lo que le resulta imperioso ganar para mantener expectativas de ingresar a la etapa definitoria del torneo.

De cara al compromiso de esta noche, Madelón analiza modificaciones en distintas líneas. Juan De Dios Pintado o Tobías Rubio aparecen como alternativas para ocupar el lateral derecho, mientras que la zaga central se mantendría con Matías Rocha y Juan Pablo Ludueña, con Lucas Ayala por el sector izquierdo.

En el mediocampo, Mateo Peresutti podría ingresar desde el comienzo, mientras que Julián Palacios tendría chances de recuperar la titularidad en lugar de Mauro Luna Diale. Otra de las dudas está en el sector izquierdo, donde el entrenador debe decidir entre Brahian Cuello e Ignacio Malcorra.

En ataque, Marcelo Estigarribia podría acompañar a Cristian Tarragona, en busca de mayor presencia en el área rival. Justamente, ambos delanteros fueron los autores de los goles con los que Unión derrotó 2-0 a Riestra en el último enfrentamiento entre ambos, disputado en abril por el Torneo Apertura.

De esta manera, la probable formación del Tatengue sería: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado o Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello o Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que tampoco atraviesa un buen momento. El equipo de Bajo Flores acumula ocho partidos sin ganar por el torneo, con cinco empates y tres derrotas. En su última presentación cayó 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El Malevo consiguió su último triunfo en la cuarta fecha, cuando derrotó a Estudiantes, y ahora intentará volver a sumar de a tres ante su gente para recuperar terreno tanto en la pelea por la permanencia como en sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

El entrenador Guillermo Duró tendría definido el equipo que enfrentará al Tatengue: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana y Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz y Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz.

Así, Unión y Riestra se enfrentarán desde las 21.15 en el Guillermo Laza, con dos equipos necesitados de una victoria para cambiar su presente en la recta final del Clausura.