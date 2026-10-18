Trump endureció sus críticas a Zelenski: “Probablemente nunca quiso terminar esta guerra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar duramente a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, al acusarlo de no tener intención de poner fin a la guerra con Rusia. En un mensaje publicado este domingo en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que Zelenski “no quiere terminar esta guerra, y probablemente nunca lo quiso”, en medio de una creciente tensión entre Washington y Kiev.

Trump también criticó los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas, al considerar que afectan el abastecimiento y los precios internacionales del diésel, incluso en Estados Unidos. Las declaraciones se producen después de que Washington anunciara un acuerdo sobre el suministro de combustible ruso y una suspensión temporal de determinadas sanciones, una decisión que generó cuestionamientos por parte del gobierno ucraniano.

Las acusaciones de Trump

En su publicación, el presidente estadounidense cuestionó el apoyo económico que Ucrania recibió de Europa y de la anterior administración de Joe Biden, y aseguró que Zelenski podría haber alcanzado un acuerdo de paz más favorable hace dos años.

“Hace dos años podría haber conseguido un acuerdo mejor que el que puede conseguir ahora”, afirmó Trump, quien también describió un panorama de graves pérdidas territoriales y humanas en Ucrania como consecuencia de la guerra.

El mandatario centró parte de sus críticas en los ataques contra instalaciones energéticas rusas. Según sostuvo, Zelenski dirige operaciones contra refinerías a pesar de conocer las consecuencias que podrían tener sobre los mercados internacionales de combustibles.

Trump afirmó que agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses se encuentran entre los sectores perjudicados por esa situación. Se trata de una valoración expresada por el presidente norteamericano, sin que la información difundida permita establecer por sí sola el alcance de ese impacto económico.

El acuerdo energético entre Washington y Moscú

La controversia se profundizó después de que Trump anunciara que, durante una conversación telefónica mantenida el 9 de octubre con el presidente ruso, Vladímir Putin, se había alcanzado un entendimiento relacionado con el suministro de diésel ruso.

Según la información publicada por RT, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una suspensión temporal de sanciones sobre determinadas entregas de diésel ruso, con vigencia hasta el 7 de abril de 2027.

Zelenski cuestionó esa decisión y la calificó de “injusta y deshonesta”, mientras que Trump defendió el entendimiento con el argumento de que Estados Unidos necesita combustible.

La disputa también alcanzó a las operaciones militares ucranianas. De acuerdo con la misma fuente, Trump reclamó reiteradamente que Ucrania suspenda los ataques contra refinerías rusas, mientras que Zelenski manifestó su intención de mantener esas acciones.

Una relación marcada por nuevas tensiones

En los últimos días también circularon versiones periodísticas sobre la posibilidad de que Washington limite el intercambio de información de inteligencia utilizada por Ucrania para determinadas operaciones militares. Sin embargo, el material disponible no confirma que esa medida haya sido adoptada.

Por otra parte, autoridades rusas denunciaron ataques ucranianos contra refinerías ubicadas en las provincias de Sarátov y Riazán.

Las nuevas declaraciones de Trump ponen de manifiesto las diferencias entre Washington y Kiev sobre la continuidad de la guerra, las operaciones contra la infraestructura energética rusa y las condiciones de una eventual negociación de paz.

Por el momento, las acusaciones del mandatario estadounidense expresan su posición sobre el conflicto y no permiten establecer cuáles son las intenciones del gobierno ucraniano respecto de una salida negociada.