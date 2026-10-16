La mora de las familias bajó en agosto, pero casi se duplicó en un año

La morosidad de las familias registró una leve baja en agosto, luego de la suba del mes anterior, aunque se mantuvo en niveles elevados. Según el último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el atraso en el pago de créditos y otras financiaciones se ubicó en 12,81%, apenas 0,13 puntos porcentuales por debajo de julio.

Pese a esa reducción mensual, el indicador mostró un fuerte deterioro en la comparación interanual: pasó del 6,6% en agosto de 2025 al 12,81% en el mismo mes de 2026, un incremento de 6,21 puntos porcentuales en doce meses, que prácticamente duplicó el nivel de morosidad.

Desde el BCRA explicaron que la variación mensual respondió a una caída del 0,98% en el saldo real de los créditos en situación irregular, mientras que el financiamiento total se mantuvo prácticamente estable en términos reales.

La evolución de agosto interrumpió la suba registrada en julio, cuando la mora había aumentado 0,1 puntos porcentuales. En junio, en tanto, el indicador había logrado frenar la tendencia ascendente que acumulaba desde fines de 2024.

En el segmento empresarial, la morosidad de los préstamos aumentó al 3,8%, con una suba de 0,18 puntos porcentuales respecto de julio. De esta manera, el nivel de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto se mantuvo prácticamente estable: pasó del 7,73% al 7,75%.

Por otra parte, el informe registró una nueva reducción en la probabilidad estimada de incumplimiento de las deudas, que bajó por tercer mes consecutivo. El indicador general retrocedió 0,1 puntos porcentuales, hasta el 2,26%.

Al desagregar por tipo de deudor, la probabilidad estimada de incumplimiento de las familias descendió al 3,71%, una caída mensual de 0,24 puntos porcentuales. En el caso de las empresas, se mantuvo prácticamente sin cambios, en torno al 1,1%.