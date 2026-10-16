La inflación mayorista fue del 3,2% en septiembre y acumuló un 29,2% en doce meses, según INDEC

La inflación mayorista registró una suba del 3,2% en septiembre y acumuló un incremento del 29,2% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En los primeros nueve meses de 2026, el aumento alcanzó el 22,8%.

El resultado marcó una nueva aceleración del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), impulsada principalmente por el encarecimiento del petróleo crudo y el gas. Durante septiembre, los productos nacionales aumentaron un 3,4%, mientras que los importados registraron una suba del 0,4%.

Tras alcanzar un incremento del 5,2% en abril, los precios mayoristas habían mostrado una tendencia descendente durante tres meses consecutivos: 2,5% en mayo, 1,1% en junio y 0,8% en julio. Sin embargo, volvieron a acelerarse en agosto, con un 2,1%, y en septiembre llegaron al 3,2%.

De esta manera, la inflación mayorista de septiembre superó en 1,3 puntos porcentuales a la minorista, que fue del 1,9% durante el mismo mes.

Uno de los factores centrales detrás de la suba fue el precio del petróleo. El crudo registró un aumento mensual del 15% respecto de agosto, mientras que la variación interanual llegó al 67,7%. La evolución estuvo vinculada con la incertidumbre internacional y las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Medio Oriente, que impactaron sobre los precios de la energía y los combustibles.

Dentro de los productos nacionales, los rubros que más incidieron en el resultado del IPIM fueron petróleo crudo y gas, con 1,43 puntos porcentuales; productos agropecuarios, con 0,3 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,28; alimentos y bebidas, con 0,2; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos porcentuales.

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor registró una variación del 3,4% en septiembre. Este indicador contempla los precios sin el efecto de los impuestos. En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) aumentó un 3,8% durante el mismo período, impulsado por una suba del 7,9% en los productos primarios y del 2,1% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.