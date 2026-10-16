Basile pidió "sintonía fina" entre las localidades para resolver los problemas metropolitanos

Por Santotomealdía

El Foro de Concejales del Área Metropolitana del Gran Santa Fe concretó este viernes una nueva jornada de trabajo con representantes de 28 localidades, en un encuentro realizado en el Centro Comercial de nuestra ciudad. La actividad permitió avanzar en el análisis de problemáticas compartidas de la región y, especialmente, en la búsqueda de criterios y normativas comunes para abordar temas como movilidad, residuos, planificación urbana y nuevas tecnologías.

El presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio "Checho" Basile, realizó un balance positivo de la jornada y destacó la importancia de sostener un espacio de trabajo conjunto entre los distintos cuerpos legislativos.

"Es positivo, por supuesto. Siempre que hacemos este tipo de encuentros para nosotros es fundamental, porque los vecinos del área metropolitana de la Gran Santa Fe quizás duermen en Santo Tomé, estudian y trabajan en Santa Fe y quizás comen en otra localidad", explicó en declaraciones a Nova al Día.

En ese sentido, remarcó que la dinámica cotidiana de la población obliga a los concejos a mantener una "sintonía fina" y profundizar el trabajo colaborativo entre las distintas ciudades.

Aplicaciones, taxis y remises: el desafío de una regulación común

Uno de los principales ejes de discusión fue la movilidad y la convivencia entre taxis, remises y aplicaciones digitales. El tema fue abordado en una de las comisiones de trabajo y aparece como uno de los puntos sobre los que el Foro pretende avanzar hacia criterios compartidos.

Basile explicó que Santa Fe ya cuenta con una normativa sobre el funcionamiento de las aplicaciones y que otras localidades están analizando esa experiencia.

"La ciudad de Santa Fe ya tiene una normativa que muchos nos están consultando sobre cómo lo trabajamos, cómo priorizamos esta amplitud y esta mirada plural de acercar las aplicaciones que ya existen a nivel mundial y que tienen que convivir con el taxi y con el remís propios de la localidad", señaló.

El objetivo, según explicó, es encontrar un equilibrio que permita incorporar las nuevas modalidades de transporte, pero evitando situaciones de comercio ilegal y contemplando las particularidades de cada localidad.

"Lo que intentamos es llegar a fin de año con algo bien escrito que sea parte también de la sintonía fina que yo decía anteriormente, que la normativa sea la misma de Santa Fe, por lo menos en la medida de lo posible, también en Santo Tomé y las siete ciudades y las localidades que restan", sostuvo.

Una agenda metropolitana que continuará en 2027

Basile también destacó que el trabajo del Foro no se limita a los encuentros presenciales, sino que durante el año se desarrollaron tareas con equipos técnicos y legislativos de distintas localidades.

"El foro metropolitano en principio de año lo hicimos en la ciudad de Esperanza, no solamente nos quedamos con eso, sino también con un trabajo con equipos ya técnicos de legislación, de normativas que nos fueron pidiendo distintas localidades y lo fuimos trabajando en el transcurso del año", explicó.

Además, valoró que la jornada se haya desarrollado fuera de la ciudad de Santa Fe, como parte de una estrategia de descentralización y fortalecimiento del espacio regional.

La gestión de residuos, la plusvalía urbana, los terrenos ociosos, la planificación de nuevas urbanizaciones y la movilidad forman parte de una agenda que continuará siendo trabajada por las comisiones.

Inteligencia artificial y riesgo hídrico

Otro de los ejes de la jornada estuvo vinculado con la inteligencia artificial aplicada al trabajo legislativo, a partir de un panel con especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional.

Basile planteó que se trata de una herramienta que ofrece oportunidades para mejorar la tarea legislativa, aunque también presenta desafíos vinculados con el manejo de datos, la información y la transparencia.

"Quizás no dimensionamos el valor que tiene como herramienta, pero también cómo puede ser una amenaza, porque puede ser también la masividad de los datos y la información y la transparencia que utilicemos en este sistema de inteligencia artificial", señaló.

El encuentro también incorporó el análisis del riesgo hídrico y el fenómeno de El Niño, con la participación de especialistas vinculados a Protección Civil y al ámbito universitario. En ese punto, Basile destacó la importancia de que los concejales cuenten con información precisa para responder a las demandas de los vecinos.

"Somos los concejales y el Concejo esa primera línea también de llegada de los vecinos y de las vecinas en la demanda, en las consultas, en la problemática, tratando de tener información fidedigna, que no caigamos en las noticias falsas, en las fake news", sostuvo.

La agenda continuará después del Foro

Más allá de las conclusiones de la jornada, el objetivo es que los debates se traduzcan en iniciativas concretas dentro de cada Concejo Municipal y que el trabajo conjunto tenga continuidad durante los próximos meses.

"Hoy ya se están poniendo en común cómo venimos trabajando la normativa, por lo menos colaborativa y que sea de la misma línea, y a partir de eso también ya ahora en este foro marcando la agenda hacia adelante", explicó Basile.

El presidente del Concejo santafesino adelantó además que la intención es comenzar a trabajar desde temprano en el próximo Foro Metropolitano, teniendo en cuenta que 2027 será un año electoral y que eso podría dificultar la coordinación de las agendas legislativas.

"Vamos a comenzar con el foro metropolitano seguramente el año que viene de manera muy breve, porque también va a ser un año electoral y vamos a intentar que por lo menos ya no nos compliquen en términos de agenda para poder obviamente aprovecharlo de la mejor manera", concluyó.