Tesla presentó un auto deportivo que puede volar y anunció su producción para 2028

Tesla presentó una nueva versión de su deportivo eléctrico Roadster, equipado con propulsores que le permitirían realizar maniobras aéreas, y anunció que la producción comenzará en 2028. El vehículo fue desarrollado en colaboración con SpaceX y busca exhibir las capacidades tecnológicas de la compañía, mientras la empresa de Elon Musk concentra cada vez más recursos en la inteligencia artificial, la conducción autónoma y la robótica.

La presentación se realizó en un centro de pruebas de SpaceX, en McGregor, Texas. Durante la demostración, el automóvil circuló boca abajo por una rampa mediante un sistema de succión, giró en el aire y aterrizó con ayuda de propulsores integrados en el vehículo.

Según Elon Musk, el nuevo Roadster podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y superar los 370 km/h de velocidad máxima. El proyecto había sido anunciado originalmente en 2017, cuando Tesla prometió que las primeras entregas se concretarían en 2020, un plazo que finalmente no se cumplió.

Durante el evento, Musk y otros directivos no precisaron cuánto costará el modelo. Hace casi una década, la empresa había anticipado un precio inicial de 200.000 dólares. Tras la presentación, el sitio oficial de Tesla mostró distintas versiones del vehículo, con depósitos de reserva de 50.000 dólares para la variante "Performance" y de 250.000 dólares para la denominada "Thrust", equipada con propulsores de aceleración.

La compañía también presentó una versión llamada "Rocket", disponible únicamente por invitación, que describe como un vehículo monoplaza con un sistema de vuelo. Según la información publicada por Tesla, combina un mecanismo de succión multimodo con propulsores de gas frío distribuidos alrededor del automóvil, que permitirían generar aceleración hacia adelante y hacia arriba, además de movimientos de rotación lateral.

"Así que sí, puede volar", sostiene la descripción difundida por la empresa, que también define al modelo como un vehículo con un "sistema de vuelo completo". Sin embargo, la propia Tesla incluye una advertencia en su página oficial: la versión no está aprobada para circular por la vía pública.

El nuevo Roadster representa una apuesta por llevar al extremo las prestaciones de un automóvil eléctrico, aunque su alcance comercial todavía es incierto. Por ahora, la compañía anunció que la producción comenzará en 2028, diez años después de la fecha que había previsto inicialmente para el lanzamiento del modelo original.