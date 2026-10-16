Rusia intensificó sus ataques con drones contra Ucrania y provocó apagones en ocho regiones

Al menos tres personas murieron en Kharkiv durante una nueva oleada de ataques rusos con drones contra Ucrania, que además provocó cortes de electricidad en ocho regiones del país, incluida la capital, Kiev. La ofensiva tuvo como uno de sus principales objetivos la infraestructura energética ucraniana.

La empresa estatal de electricidad Ukrenergo informó que se registraron interrupciones del suministro en Kiev y otras siete regiones, como consecuencia de los daños provocados por los ataques.

El jefe de la Administración Militar regional de Kharkiv, Oleg Siniegubov, señaló que las fuerzas rusas lanzaron varios drones contra el distrito de Shevchenko, en la ciudad. Por su parte, el alcalde Igor Terejov indicó que al menos uno de los aparatos impactó contra uno de los principales mercados de Kharkiv.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 149 drones de largo alcance durante la noche y la madrugada. Según el parte oficial, las defensas ucranianas lograron neutralizar la mayoría, aunque 27 aparatos no pudieron ser interceptados y alcanzaron objetivos que no fueron detallados.

Entre las zonas afectadas también se encuentra Volinia, en el noroeste del país. En Lutsk, su capital regional, alrededor de 370.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico debido a los daños ocasionados en la red.

La nueva ofensiva se produjo en un contexto de creciente preocupación en Kiev por las limitaciones en el apoyo estadounidense, particularmente en materia de comunicaciones e intercambio de inteligencia. Durante esta semana, Ucrania no recibió en al menos dos oportunidades alertas sobre lanzamientos de misiles balísticos rusos y su Ejército también registró restricciones en el funcionamiento de terminales de SpaceX.

En paralelo con los ataques, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que el bloque no puede reemplazar a corto plazo el sistema Starlink, utilizado por las fuerzas ucranianas para mantener sus comunicaciones militares durante la guerra.

Los nuevos ataques vuelven a poner en evidencia la presión que Rusia mantiene sobre la infraestructura energética de Ucrania, especialmente de cara a la continuidad del suministro eléctrico en distintas regiones del país.