Tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos: asesinaron a tres niños y un docente

Tres niños y un docente fueron asesinados en un tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Bend, Oregon, Estados Unidos, según informaron las autoridades locales. El presunto atacante, un adolescente de 16 años, también murió.

El episodio se registró en la escuela primaria Silver Rail, ubicada en la localidad de Bend, a más de 160 kilómetros al sureste de Portland. El establecimiento recibe alumnos desde jardín de infantes hasta quinto grado y contaba con 459 estudiantes matriculados hasta el año pasado, de acuerdo con datos del Departamento de Educación de Oregon.

La policía local indicó que el presunto tirador fue abatido durante el operativo, aunque todavía no se determinó quién efectuó el disparo que provocó su muerte. "No tenemos confirmación todavía sobre quién disparó al sospechoso. Pudo haber sido un transeúnte", explicó Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía de Bend, durante una conferencia de prensa.

Según informó el medio KPTV, la primera alerta recibida por las autoridades advertía sobre un disparo contra un automóvil. Apenas unos minutos después comenzaron a llegar nuevas llamadas que reportaban la presencia de un tirador activo dentro de la escuela.

Tras el aviso, un importante operativo policial y de emergencias se desplegó en los alrededores del establecimiento. Patrulleros, ambulancias y un camión de bomberos llegaron al lugar mientras los equipos de seguridad trabajaban para controlar la situación.

La policía confirmó además que al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital como consecuencia del episodio. Mientras avanzaba el operativo, numerosos padres y vecinos se concentraron frente a la escuela, a la espera de información sobre los estudiantes y el personal del establecimiento.

El tiroteo vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la violencia armada en Estados Unidos, donde este tipo de episodios se registran con frecuencia. Según datos del Gun Violence Archive, en lo que va del año se produjeron más de 350 tiroteos masivos en el país. La organización utiliza esa categoría para los hechos en los que cuatro o más personas resultan muertas o heridas, sin contar al atacante.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el sábado en Erie, Pensilvania, donde al menos ocho personas, entre ellas dos niños, murieron luego de que un hombre abriera fuego antes de quitarse la vida.