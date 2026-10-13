Se cumplen 19 meses del inicio de la obra: el nuevo puente ingresa en su etapa final

Por Santotomealdía

Este martes 13 de octubre se cumplen 19 meses del inicio formal de la construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe, una obra que ingresa en su etapa final, con importantes avances tanto en el viaducto sobre el río Salado como en los accesos de ambas ciudades. El acta de inicio se firmó el 13 de marzo de 2025, por lo que restan exactamente cinco meses para que se cumpla el plazo contractual de 24 meses, previsto para el 13 de marzo de 2027.

Actualmente, los trabajos continúan en tres grandes frentes: el puente propiamente dicho y las cabeceras de nuestra ciudad y Santa Fe. Sobre el Salado, el lanzavigas avanza con la colocación de las últimas estructuras de hormigón, mientras que en nuestra ciudad se desarrolla la transformación de avenida 7 de Marzo y se completan tareas sobre boulevard Mitre.

La transformación del acceso en nuestra ciudad

Uno de los sectores donde los cambios resultan más visibles es avenida 7 de Marzo, en las últimas tres cuadras que conducen hacia la zona de los puentes. Allí continúa el hormigonado de la mitad sur de la calzada, donde ya pueden observarse importantes tramos del nuevo pavimento.

Una vez completada esta etapa, todavía quedará pendiente la intervención sobre la mitad norte de la avenida, además de los trabajos en veredas, iluminación, señalización, semaforización y otros elementos previstos para la configuración definitiva del acceso.

En paralelo, sobre boulevard Mitre se ejecutan los últimos trabajos complementarios, principalmente en el sector de las veredas, luego de la reconstrucción de la calzada que permitió habilitar la circulación hacia el puente Carretero.

Las intervenciones en nuestra ciudad comenzaron en el mes de abril con los trabajos sobre Mitre. El 1 de septiembre se inició una nueva etapa sobre 7 de Marzo, acompañada por modificaciones en la circulación vehicular que continúan vigentes.

El lanzavigas completa el montaje sobre el Salado

Mientras tanto, la construcción del puente propiamente dicho también atraviesa una etapa avanzada. Sobre el río Salado continúa el montaje de las últimas vigas longitudinales mediante el lanzavigas, el equipo de grandes dimensiones que llegó desde China y comenzó a operar a fines de septiembre.

Esta maquinaria permite transportar y colocar las estructuras en sectores donde las grúas convencionales no pueden trabajar debido a la presencia del agua. Cada una de las vigas de hormigón pretensado tiene 30,60 metros de longitud y pesa aproximadamente 42 toneladas.

El montaje se encuentra especialmente avanzado en el sector de los primeros arcos del puente Carretero, donde restan colocar las últimas estructuras sobre el cauce del Salado.

De todos modos, completar la instalación de las vigas no significará que el viaducto esté terminado. Posteriormente deberán ejecutarse otras tareas fundamentales, como la losa, la carpeta asfáltica, las barandas y la iluminación, además de distintas intervenciones complementarias.

Cinco meses hasta el vencimiento del plazo

El nuevo puente tendrá 1.324 metros de longitud y estará ubicado al sur y en paralelo al actual puente Carretero. Su configuración prevé dos carriles para circular hacia Santa Fe, mientras que el viaducto existente quedará destinado al ingreso a nuestra ciudad, también con dos carriles.

En la última actualización oficial, difundida a fines de septiembre, la Provincia informó que la obra había alcanzado un 74 % de avance general.

En esa oportunidad, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que, si se mantenía el ritmo de trabajo, el nuevo puente podría estar terminado durante el primer semestre de 2027.

Así, al cumplirse 19 de los 24 meses establecidos contractualmente, la construcción ingresa en una etapa decisiva, con avances importantes en la estructura sobre el Salado y trabajos todavía pendientes en los accesos de ambas ciudades, de cara a la futura habilitación del nuevo enlace.