Traspaso a ASSA: cuáles eran las condiciones del PJ que no fueron aceptadas

Por Santotomealdía

Los tres concejales del Partido Justicialista se opusieron a la aprobación del proyecto que autoriza al Ejecutivo municipal a iniciar el proceso de traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas SA (ASSA). Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell presentaron una moción de sustitución que establecía una serie de condiciones previas para avanzar con el proceso, pero su propuesta no prosperó y el Concejo aprobó la iniciativa impulsada por el oficialismo.

El principal planteo de la oposición fue que no debía autorizarse ninguna gestión vinculada con el traspaso sin contar previamente con información sobre la deuda que ASSA reclama al Municipio, las inversiones previstas, las tarifas y la situación de los trabajadores municipales. También reclamaron una auditoría externa, una audiencia pública y que todos los acuerdos fueran sometidos a la aprobación previa del Concejo.

Las condiciones que planteó el justicialismo

La propuesta del PJ establecía que cualquier acuerdo, convenio, trámite o gestión con ASSA o el Gobierno provincial debía contar con la aprobación previa y expresa del Concejo Municipal.

Como condición para iniciar el proceso, exigía una auditoría externa de las cuentas vinculadas con los servicios de agua y cloacas, correspondiente al período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 11 de septiembre de 2026.

También proponía convocar a una audiencia pública para permitir la participación de los vecinos y presentar un estudio de factibilidad que detallara las condiciones de incorporación a ASSA, el régimen tarifario, las inversiones necesarias y las garantías para el personal municipal.

Otro punto central era la resolución definitiva del conflicto judicial por la deuda que ASSA reclama al Municipio, estimada en aproximadamente 6.000 millones de pesos, mediante una sentencia firme o un acuerdo homologado judicialmente.

Finalmente, la moción establecía que cualquier actuación realizada sin cumplir esos requisitos sería considerada nula.

Alvizo: «La información la necesitamos antes»

Durante el debate, Rodrigo Alvizo cuestionó que se avanzara con la autorización sin disponer de documentación sobre las condiciones económicas y técnicas del eventual traspaso.

“La información la necesitamos antes, no la necesitamos después de haber aprobado esto”, sostuvo al criticar que se pretendiera tratar un pedido de informes después de votar el proyecto.

El concejal también reclamó explicaciones sobre los fondos recaudados por el servicio y las inversiones que realizarían ASSA o el Gobierno provincial en nuestra ciudad. “No tenemos ni un papel técnico que nos diga cuál va a ser la inversión de Aguas Santafesinas o la inversión de la Provincia”, afirmó.

En uno de los momentos más confrontativos de la sesión, Alvizo calificó el tratamiento posterior del pedido de informes como “una pantomima” y “una obra de teatro”, al cuestionar la posición de los concejales que respaldaron la iniciativa.

Zamora: «No quiero enajenar el futuro de la Municipalidad»

Rosana Zamora defendió la necesidad de establecer condiciones antes de avanzar y expresó su preferencia por mantener la prestación municipal de los servicios, aunque reconoció la falta de inversiones acumulada durante distintas gestiones. “Yo quiero que el vecino tenga agua, pero no quiero enajenar el futuro de la Municipalidad”, manifestó durante su intervención.

La concejala advirtió sobre las posibles consecuencias de avanzar sin resolver la deuda reclamada por ASSA y sin establecer qué ocurrirá con los bienes municipales, las funciones de los trabajadores y los adicionales salariales que actualmente perciben.

También rechazó que las diferencias respondieran únicamente a cuestiones electorales o partidarias. “Acá no es una cuestión partidaria, es una cuestión de convicción”, afirmó.

Escandell cuestionó la falta de información

Por su parte, Rosa Escandell anticipó que acompañaría la moción de sustitución y manifestó su desconfianza respecto del cumplimiento de las obligaciones de información por parte del Ejecutivo municipal.

La concejala recordó que, durante la reciente interrupción del suministro de agua, los representantes de la oposición no recibieron información oficial suficiente sobre la situación y cuestionó las medidas de contingencia implementadas.

“No creo en este dictamen, no creo en las acciones de este Ejecutivo”, expresó al fundamentar su rechazo.

Finalmente, el proyecto que autoriza el inicio del proceso de traspaso fue aprobado con seis votos, mientras que las condiciones propuestas por el justicialismo no fueron incorporadas a la ordenanza. La decisión habilita al Ejecutivo a comenzar las gestiones, aunque no implica que ASSA asuma inmediatamente la prestación de los servicios.