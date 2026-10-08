FESTRAM rechazó los descuentos que sufrieron empleados municipales de Funes que realizaron un paro

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) expresó su rechazo a la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de Funes de descontar los días de paro y el presentismo a trabajadores que participaron de una medida de fuerza.

Según informó la organización sindical, representantes de FESTRAM y de ASOEM Funes mantuvieron una reunión con el Ejecutivo municipal para abordar la situación. Del encuentro participaron el secretario general de FESTRAM, Jesús Monzón; el secretario de Finanzas, Miguel Simonutti; el secretario Gremial e Interior, Juan Arigoni; autoridades de ASOEM Funes y secretarios generales de los sindicatos que integran la Regional Sudoeste. El encuentro terminó sin un acuerdo entre las partes, de acuerdo con lo señalado por la Federación.

Además, FESTRAM denunció que el Municipio de Funes adeudaría tres meses de aportes sindicales a la organización de base, pese a que, según sostuvo, esos importes son descontados regularmente de los haberes de los trabajadores afiliados. La Federación calificó esta situación como “grave” y consideró que afecta “el funcionamiento y la representación sindical”.

En relación con los descuentos aplicados por los días de paro, desde FESTRAM sostuvieron que “el derecho de huelga es un derecho constitucional” y cuestionaron que pueda ser utilizado, según expresaron, “como herramienta de castigo, disciplinamiento o amedrentamiento de los trabajadores”.

La organización sindical también planteó un cuestionamiento político al intendente de Funes al señalar que la situación adquiere “particular gravedad” porque, según FESTRAM, se trata de un jefe municipal que “se reivindica peronista y justicialista”. En ese sentido, la Federación sostuvo que la historia del movimiento obrero y del peronismo está vinculada con “la defensa de los derechos laborales, la organización sindical y la dignidad de los trabajadores”.

Finalmente, FESTRAM reafirmó su compromiso con “la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga” y sostuvo que “los trabajadores no se disciplinan con descuentos” y que “los derechos no se negocian bajo amenaza”.

La Federación cerró su pronunciamiento afirmando que, a su criterio, “la identidad peronista se demuestra defendiendo a los trabajadores”.