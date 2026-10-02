Nuevos detalles del violento episodio en San Martín al 3900: qué se sabe del hombre baleado

Por Santotomealdía

Lo que inicialmente fue reportado como un posible intento de robo comenzó a tomar otro rumbo con el avance de la investigación sobre el violento episodio ocurrido el jueves por la noche en San Martín al 3900. Según información obtenida por Santotomealdía de fuentes policiales, el hombre de 35 años ya estaba herido y con manchas de sangre cuando fue visto desplazándose por distintos patios, antes de irrumpir en una vivienda.

El hombre presentaba varias heridas de arma de fuego en ambas piernas y una fractura expuesta en el tobillo derecho. Además, señaló ante la Policía a un hombre y una mujer como quienes le habrían disparado y sostuvo que querían matarlo. Ambas personas aparecen en las actuaciones como posibles involucradas, aunque su eventual participación todavía debe ser determinada.

Según consta en la información policial, hubo varios llamados al 911 que alertaron sobre un hombre que saltaba patios y tenía manchas de sangre en el cuerpo. Una mujer relató posteriormente que lo observó sobre un tapial lindero de su vivienda y que, tras descender, rompió con un elemento contundente —señalado inicialmente como un hacha— el vidrio de una puerta corrediza e ingresó a la propiedad.

De acuerdo con ese testimonio, al entrar el hombre gritó: “Puta de mierda, me quieren matar”. La mujer salió de la casa y cerró la puerta, mientras que poco después los policías ingresaron y encontraron al sujeto tendido en una habitación, con una importante pérdida de sangre.

Una vez dentro de la vivienda, el hombre volvió a pedir ayuda y, según consta en uno de los partes policiales, identificó a un hombre y una mujer como las personas que le habrían disparado. Esa acusación forma parte de la investigación, pero hasta el momento no se estableció la responsabilidad de los señalados.

Durante las actuaciones posteriores, se encontraron manchas de sangre sobre una reja del patio y un recorrido de gotas hacia el interior de la vivienda, además de sangre en el comedor y el dormitorio. En cambio, no se hallaron elementos de interés balístico dentro de la propiedad.

Estos elementos hacen que pierda fuerza la hipótesis inicial de un intento de robo y que la investigación intente reconstruir qué ocurrió antes de que el hombre ingresara a la casa. Hasta el momento no está determinado dónde fue baleado ni en qué circunstancias se produjeron los disparos.

El herido fue trasladado al Hospital Cullen y quedó en observación. Inicialmente, ante la falta de claridad sobre lo ocurrido, su situación permaneció bajo análisis. Posteriormente, el fiscal de Homicidios dispuso que fuera considerado víctima por las lesiones sufridas, en el marco de una investigación por tentativa de homicidio.

Sin embargo, alrededor de una hora después del inicio de la intervención, y tras una nueva comunicación con la Fiscalía, se dispuso que el hombre continuara aprehendido por los presuntos delitos de violación de domicilio y daño, a raíz de su ingreso a la vivienda.

De esta manera, el hombre permanece como víctima en la investigación por el ataque a balazos y, al mismo tiempo, aprehendido por lo ocurrido al ingresar a la propiedad. La investigación deberá ahora establecer qué sucedió previamente y determinar la eventual participación del hombre y la mujer señalados en las actuaciones.