El oficialismo busca reintroducir límites a la venta de tierras a extranjeros en Diputados

El oficialismo convocó para el miércoles 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para comenzar a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La discusión tendrá como uno de sus principales puntos la posibilidad de reincorporar límites a la venta de tierras a extranjeros, una demanda planteada por distintos bloques aliados al Gobierno.

La convocatoria se realizará un día antes de la sesión especial impulsada por la oposición para el 15 de octubre, que busca avanzar con el rechazo del DNU 70/23. En ese contexto, el oficialismo y sus aliados negocian una alternativa que permita abordar específicamente el conflicto generado por la derogación de la Ley de Tierras sin avanzar necesariamente sobre el resto de las reformas incluidas en el decreto.

La posibilidad de incorporar nuevamente restricciones a la propiedad extranjera comenzó a tomar forma durante las conversaciones entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y referentes de los bloques aliados. Sectores como el PRO y el MID plantearon la necesidad de encontrar una salida al escenario generado después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una decisión judicial que había suspendido la derogación de la Ley de Tierras.

El DNU 70/2023 había derogado la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre el dominio, posesión o tenencia de tierras rurales y fijaba, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal. Con la vigencia del artículo 154 del decreto, esas restricciones dejaron de regir a nivel nacional.

Ahora, según fuentes del oficialismo citadas por distintos medios, el objetivo es incorporar un capítulo específico sobre tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta podría recuperar precisamente el límite del 15% para la propiedad extranjera, aunque el texto definitivo deberá discutirse en el plenario de comisiones.

La discusión sobre las tierras quedó vinculada directamente con el futuro del DNU 70/23. El decreto modificó y derogó numerosas normas en áreas como comercio, transporte, salud, mercado laboral y sector inmobiliario, además de eliminar regulaciones como las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres. Desde el oficialismo advierten que una derogación completa generaría un amplio impacto sobre el esquema normativo vigente.

La estrategia parlamentaria también busca contener las diferencias dentro de los bloques que suelen acompañar al Gobierno. Algunos de esos sectores coinciden con la necesidad de volver a establecer límites para la venta de tierras a extranjeros, pero no pretenden retroceder sobre el resto de las desregulaciones incluidas en el DNU 70/23. Por eso, la discusión de un capítulo específico aparece como una alternativa para abordar ese reclamo sin necesariamente avanzar con la derogación total del decreto.

En paralelo, en la Cámara de Diputados ya fue presentado un proyecto que propone derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituir plenamente la Ley 26.737, que regula la protección del dominio nacional sobre las tierras rurales. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.

El debate sobre la propiedad de tierras rurales se reactivó después del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/23. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación de la Ley de Tierras, sino que rechazó la demanda por considerar que la organización que la había presentado no tenía legitimación para hacerlo.

Mientras tanto, el oficialismo también negocia modificaciones a otros proyectos que serán tratados en las próximas semanas, entre ellos el referido a la Ley de Discapacidad. La intención es alcanzar acuerdos con los bloques aliados y evitar que la oposición reúna el quórum necesario para avanzar con su agenda parlamentaria.