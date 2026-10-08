La Agrupación Coral Municipal homenajeará a Charly García con un recital de rock argentino

La Agrupación Coral Municipal Santo Tomé realizará un recital en homenaje a Charly García, en el marco de la celebración por los 75 años del reconocido músico argentino. El espectáculo se llevará a cabo el viernes 23 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940.

La propuesta invita a recorrer parte de la extensa trayectoria musical de Charly a través de un espectáculo de rock argentino con voces en vivo, banda y puesta escénica, producido íntegramente por la Agrupación Coral Municipal y con dirección general de Jorge Cova.

El recital contará con la participación de los solistas Gabriel Weppler, Pablo Caraccia, Paloma López, Lucila Cova, Ana Carles, Mariana Ghirardi, Susana Caligaris, José Zanaschi y Santiago Piedrabuena.

La parte instrumental estará a cargo de una banda integrada por Milagros Saravia, en piano; Leandro Cova, en saxos; Luciano Stizzoli, en teclados; y Patricio Druetta, en sintetizadores y programación. La propuesta también incluirá una coreografía a cargo de Myrian Burgués.

El espectáculo busca homenajear el aporte de Charly García a la cultura y al rock argentino, a través de una puesta que combina el trabajo coral con distintos recursos musicales y escénicos.

Las entradas tienen un valor de $13.000 en venta anticipada y pueden adquirirse a través de la plataforma habilitada para el evento. En tanto, quienes opten por comprarlas en la puerta del Centro Cultural Municipal deberán abonar $16.000.