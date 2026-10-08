Colapinto quiere volver a sumar: todos los horarios del GP de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto tendrá este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando afronte el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato. El piloto argentino de Alpine buscará volver a sumar puntos en una competencia que tendrá el particular atractivo de disputarse bajo el formato Sprint.

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay, que cuenta con 19 curvas y una extensión de 4,940 kilómetros. La primera y única práctica libre será a las 5:30 de la mañana, hora de Argentina, mientras que a las 9:30 se llevará a cabo la clasificación que determinará la grilla de partida para la carrera Sprint.

Los fanáticos de Colapinto volverán a madrugar el sábado 10, ya que a las 6 se pondrá en marcha la carrera Sprint. La competencia tendrá aproximadamente un tercio de la duración de una carrera tradicional y otorgará puntos a los ocho primeros pilotos.

Más tarde, a las 10, llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación para el Gran Premio del domingo. Obtener una buena posición de partida será especialmente relevante en Marina Bay, debido a que el trazado urbano presenta pocas posibilidades de adelantamiento.

La actividad finalizará el domingo 11 de octubre a las 9, cuando se dispute la carrera principal del Gran Premio de Singapur.

Para Colapinto, la fecha representará una nueva oportunidad de volver a sumar puntos después de dos carreras en las que no pudo hacerlo. En el Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino marchaba décimo cuando sufrió un choque, mientras que en Bahréin debió largar desde el fondo y terminó en el decimotercer puesto.

Mientras tanto, la pelea por el campeonato tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien acumula 320 puntos y aventaja por 84 unidades a su compañero de equipo, el británico George Russell. Este último afrontará el Gran Premio de Singapur desde una situación complicada, ya que deberá largar desde el fondo luego de realizar un cambio de motor tras su abandono en Bahréin.

El cronograma completo del Gran Premio de Singapur, siempre en horario argentino, será el siguiente: el viernes a las 5:30, práctica libre; a las 9:30, clasificación para la Sprint. El sábado a las 6, carrera Sprint; y a las 10, clasificación para la carrera principal. Finalmente, el domingo a las 9, se disputará el Gran Premio de Singapur.