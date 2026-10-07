La Provincia convocará a policías retirados para que custodien espacios públicos

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, anunció una nueva convocatoria desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia a personal retirado de la Policía para ser reincorporados con el objetivo de realizar tareas de custodia en espacios públicos. Lo hizo durante una conferencia de prensa donde se refirió a diversos temas vinculados a la seguridad en la provincia.

Al término de la misma, desde la Casa Gris emitieron un comunicado en el que precisaron los alcances de la iniciativa. En ese sentido, se detalló que la inscripción se encuentra abierta hasta el 30 de octubre y alcanza a todo el territorio provincial, con prioridad en Rosario y La Capital.

“Convocamos a todos los policías retirados que quieran sumarse a este plan de seguridad que viene presentando muy buenos resultados porque tiene una orientación que la gestión anterior no tenía”, manifestó la funcionaria y dijo que se les garantizará “planificación, orientación y un horizonte hacia dónde vamos”. Según se informó oficialmente, quienes se inscriban pasarán por un proceso de análisis de sus fojas de servicio y sus antecedentes, para que luego el Poder Ejecutivo confeccione la nómina final de los convocados.

La mirada del Gobierno sobre la respuesta policial

Durante la rueda de prensa, Coudannes destacó la presencia policial en calle y dijo que actualmente los tiempos de respuesta ante llamados al 911 son de “5 minutos en la ciudad de Santa Fe y 6 minutos en Rosario” cuando la incidencia es de prioridad alta. Y a eso sumó que el sistema 911 ya alcanza al 90 % de las localidades de la provincia.

“Hoy la marca de la provincia se constituye en términos de desarrollo productivo e inversiones, desarrollo deportivo y grandes eventos, porque hay un Plan de Seguridad sólido que se va mejorando”, afirmó la funcionaria.

Avance de las Estaciones Policiales

Por otra parte, la vocera provincial repasó la construcción de estaciones policiales en Rosario y en Santa Fe. “Es un plan que va a reconfigurar la operatividad de la policía en estas dos ciudades”, aseguró Coudannes y consignó que se llevan adelante en un diálogo conjunto con los vecinos y “entendiendo las particularidades de cada ciudad, de cada zona de inspección y de cada barrio”.

La funcionaria recordó que en dichas estaciones policiales se ejecutará la planificación operativa, es decir que “desde las estaciones van a salir los móviles para el patrullaje desde lo preventivo, en cada uno de los territorios y también se va a concentrar la atención ciudadana con la disposición de centros que reciban y recepcionen las denuncias”, sumó.

Seguidamente, repasó que la construcción de la Estación Rosario Centro tiene un 80 % de avance y fecha de finalización en marzo de 2027; Rosario Norte tiene un 25 % de ejecución con fecha estimada de finalización en julio de 2027, y la Estación Rosario Noroeste de Rosario tiene 12 % de ejecución.

En Santa Fe, la Estación del Parque Garay presenta un avance del 55 % y se espera terminarla en abril del próximo año; la Estación de French tiene un 15 % de ejecución y fecha de octubre del año que viene para finalizarla; y la del Parque Federal en la ciudad capital presenta un 3 % de avance con una fecha estimada de finalización para diciembre 2027.

“Las 6 estaciones que se construyen actualmente representan 40.000 metros cuadrados de superficie total y una inversión de $ 80.000 millones”, señaló Coudannes. Seguidamente destacó que forman parte de “una visión estratégica de la seguridad, que también incorpora elementos de sostenibilidad, de sustentabilidad y generación de energía”, además del “bienestar de la policía como un insumo fundamental que seguimos consolidando como parte del plan de seguridad”.