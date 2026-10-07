Messi, en su despedida de la Selección: “Jugar acá es lo más lindo que te puede pasar”

Después de disputar su último partido con la camiseta de la Selección argentina, Lionel Messi tomó el micrófono en el Monumental y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. El capitán habló durante varios minutos frente a los hinchas, agradeció por los 21 años que vistió la camiseta celeste y blanca, recordó a su padre, Jorge Messi, y explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo”, comenzó Messi, visiblemente emocionado, poco después del triunfo 3-0 ante Benín, en el que marcó un gol y dio dos asistencias.

El rosarino destacó el orgullo que significó representar a la Argentina durante más de dos décadas y aseguró que nunca dejó de luchar, incluso en los momentos más difíciles. “No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta durante más de 20 años”, expresó.

Luego se refirió a lo que significa para él dejar de jugar con la Selección y admitió que será difícil acostumbrarse a no volver a vestir la camiseta argentina. “No venir más va a ser un dolor muy grande”, reconoció. Y agregó: “Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

Messi también explicó que siente que llegó el momento de cerrar esta etapa y vinculó su decisión con el Mundial de 2026. Al repasar lo ocurrido en el último torneo, aseguró que el equipo dio todo y que el desgaste acumulado terminó siendo determinante. “Fue demasiado lo que me tocó vivir. Estuvimos muy cerquita y la verdad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo”, sostuvo.

Uno de los momentos más importantes del discurso estuvo dedicado a sus compañeros. Messi los definió como “guerreros” y aseguró que fueron fundamentales para que pudiera cumplir los grandes sueños que tuvo desde chico: ser campeón del mundo, ganar la Copa América y conquistar la Finalissima.

“Me hicieron cumplir mi sueño de chiquito: salir campeón del mundo, de Copa América y de la Finalissima. Fue un orgullo enorme compartir la cancha. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que al lado tenía guerreros que se dejaban la vida”, destacó.

El capitán también quiso reconocer a las generaciones anteriores, con las que compartió etapas en las que la Selección quedó muy cerca de conseguir títulos pero no pudo hacerlo. “Siempre la peleamos, con todos. No solo con los que me tocó ganar, sino también con los de antes”, señaló, y remarcó que todos sus compañeros “siempre dejaron todo por esta camiseta”.

Los hinchas también ocuparon un lugar central en sus palabras. Messi agradeció el cariño que recibió durante toda su carrera y destacó especialmente el acompañamiento que tuvo cada vez que la Selección jugó en el país. “Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de viajar por todo el país y siempre recibí un cariño enorme, desde mi inicio hasta el final”, manifestó.

En ese sentido, recordó especialmente el regreso de la Selección al Monumental después de la conquista del Mundial de Qatar 2022, una jornada que definió como uno de los momentos más importantes de su carrera. “Lo que viví ese día no lo voy a olvidar jamás, fue lo mejor que me pasó. Fue hermoso. Al día de hoy veo esos videos y me emociono”, contó.

Si aquella celebración fue uno de los mejores momentos de su trayectoria, la noche de su despedida fue, según sus propias palabras, todo lo contrario. Messi reconoció que este día está entre los “peores” de su vida porque significa ponerle punto final a su carrera con la Selección.

“Hoy les digo adiós a toda la Selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar a ustedes y a defender los colores. Pero voy a estar del otro lado, con ustedes, bancando a todos estos chicos y los que vengan. Siempre unidos”, expresó.

Antes de terminar, Messi dejó un mensaje de unidad para los hinchas y para el futuro de la Selección. Consideró que los logros obtenidos durante los últimos años fueron posibles porque existió un grupo fuerte y advirtió que seguramente llegarán momentos difíciles en los que será necesario acompañar al equipo más que nunca.

“Quedó demostrado que cuando estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa”, afirmó. Y añadió: “Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto”.

Incluso se permitió una última broma antes de abandonar el campo de juego. “Estoy hablando más que nunca”, dijo entre risas, mientras reconocía que no quería irse de la cancha.

Finalmente, Messi cerró su discurso con unas palabras que resumieron el sentimiento de toda la noche: “Solo quiero decir que los quiero y los voy a extrañar. Estoy orgulloso de ser argentino y de cumplir mi sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero”.