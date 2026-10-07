El último baile de Messi: gol, ovación y una despedida inolvidable de la Selección

Lionel Messi vivió una noche que quedará en la historia del fútbol argentino. El capitán disputó su último partido con la Selección argentina en el Estadio Monumental, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Benín con un gol y dos asistencias del rosarino. Ante más de 85 mil espectadores, se cerró así un ciclo de 21 años con la camiseta celeste y blanca, marcado por seis títulos y una historia que terminó de la mejor manera posible.

Messi ingresó al campo de juego acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, su esposa y su madre, siguieron el homenaje desde un palco. Durante la interpretación del himno nacional, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, tanto el capitán como Scaloni se mostraron visiblemente emocionados.

A los 10 minutos de juego, el encuentro se detuvo para que el público pudiera rendirle tributo a Messi con una ovación que se extendió por varios segundos, acompañada por fuegos artificiales. Incluso los futbolistas de Benín se sumaron al reconocimiento y se acercaron para saludar al capitán argentino.

El partido, sin embargo, comenzó siendo complicado para la Selección. Benín se mostró ordenado en defensa y consiguió cerrarle los caminos al conjunto de Scaloni durante buena parte del primer tiempo. Messi tuvo varias oportunidades para abrir el marcador, pero se encontró con el arquero Marcel Dandjinou o no pudo concretar sus intentos. Un remate al primer palo, una volea que pasó muy cerca, un tiro libre desviado al córner y una definición tras quedar mano a mano fueron las ocasiones más claras del capitán antes del descanso.

El segundo tiempo comenzó con el gol de Nicolás Otamendi, quien también disputaba su último partido con la Selección. A los 47 minutos, el defensor apareció en el área y conectó de volea un córner ejecutado por Messi desde la izquierda para poner el 1-0.

La sociedad entre Messi y Nico Paz volvió a aparecer a los 61 minutos. El joven mediocampista recibió después de una combinación con el capitán y sacó un zurdazo que se metió junto al palo derecho del arquero para ampliar la ventaja.

A los 70 minutos llegó el momento que todos esperaban. El árbitro sancionó penal por una infracción sobre Agustín Giay y Messi tomó la pelota para ejecutar la pena máxima. El rosarino remató cruzado, convirtió el 3-0 y alcanzó los 126 goles con la camiseta de la Selección argentina.

Todavía hubo tiempo para que Messi buscara otro gol en su despedida. Primero, estrelló un remate contra el palo después de una corrida individual y, en el tiempo adicional, tuvo un tiro libre que se fue apenas por encima del travesaño.

El pitazo final dio paso al último gran homenaje de la noche. El árbitro le entregó la pelota a Messi y compañeros y rivales se acercaron para saludarlo, mientras el Monumental volvía a ovacionar al capitán. Antes del encuentro, el capitán de Benín, Sessi D’Almeida, también había tenido un gesto especial al entregarle un buzo de la selección africana y una réplica de una escultura histórica de Cotonú.

La despedida continuó después del partido con un show de drones y un homenaje musical de La Sole, quien interpretó una canción especialmente dedicada a Messi. El capitán tomó luego el micrófono para dedicar unas palabras y recordar especialmente a su padre, fallecido recientemente, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Así terminó una etapa de 21 años de Messi con la Selección argentina, desde su debut hasta la consagración definitiva con los títulos del Mundial Sub 20 de 2005, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

El próximo desafío de la Selección será comenzar una nueva etapa sin su capitán, con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 como los grandes objetivos del ciclo que viene.