Ley de discapacidad: la Iglesia planteó al Gobierno sus preocupaciones por las prestaciones

En medio de la tensión que atraviesa el Congreso por el futuro de la ley de discapacidad, representantes de la Iglesia se reunieron este lunes con funcionarios del Gobierno nacional y plantearon su preocupación por la continuidad de las prestaciones y la atención en las instituciones que trabajan con personas con discapacidad.

El encuentro se realizó desde las 11 en la sede del Ministerio de Salud, y se extendió durante poco más de una hora. Participaron representantes de la Pastoral Social y del Área de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), entre ellos su secretario general, monseñor Raúl Pizarro.

Por parte del Gobierno estuvieron el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri; el secretario de Gestión Administrativa, Rodrigo Sbarra; y el secretario de la Sedronar, Roberto Moro.

Durante la reunión, los representantes de la Iglesia presentaron un documento con inquietudes y propuestas vinculadas con la situación del sector, que quedó en manos de las autoridades para su análisis.

Desde la CEA explicaron que la principal preocupación está puesta en las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que brindan atención y acompañamiento. En ese sentido, señalaron que el encuentro forma parte de un diálogo que se viene desarrollando desde hace tiempo para fortalecer las prestaciones en esos espacios.

“La preocupación de la Iglesia son las personas y las familias”, señalaron desde el Episcopado, y remarcaron que también se habló de las necesidades de las distintas instituciones y de los aportes que la Iglesia puede realizar desde su trabajo social y territorial.

Las partes acordaron mantener abierto el canal de diálogo y volver a reunirse para avanzar sobre los temas que quedaron pendientes. La Iglesia también puso a disposición del Gobierno su experiencia y el trabajo que desarrolla en el sector.

El debate por la ley de discapacidad

La reunión se produjo mientras el oficialismo intenta avanzar con una nueva legislación para el sector, luego de las modificaciones realizadas al capítulo de discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027, que habían generado cuestionamientos de distintos bloques y organizaciones.

La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados. El proyecto propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente para las personas con discapacidad.

Entre sus principales puntos, el dictamen mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, además de contemplar la actualización de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con un empleo registrado dentro de determinados límites de ingresos.

La discusión, sin embargo, todavía no está cerrada. La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre, en la que buscará avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, además de abordar otros proyectos.

De esta manera, el encuentro entre el Gobierno y la Iglesia se produjo mientras continúa el debate parlamentario sobre el futuro del sistema y las condiciones de financiamiento de las prestaciones para las personas con discapacidad.