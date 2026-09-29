Traspaso a ASSA: el Concejo frenó la aprobación para modificar el proyecto y volverá a tratarlo en 15 días

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal postergó este martes la definición sobre el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). Después de un extenso debate, el proyecto enviado por el intendente Miguel Weiss Ackerley pasó a comisiones y tendrá preferencia para ser tratado en la próxima sesión, con o sin dictamen, dentro de 15 días.

La moción obtuvo seis votos: los cinco concejales del oficialismo y Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. Los tres representantes del justicialismo no acompañaron. La decisión abre ahora un período para modificar el proyecto y, particularmente, establecer que los futuros acuerdos que negocie el Ejecutivo con ASSA y la Provincia deban volver al Concejo para su aprobación.

La sesión había comenzado pocos minutos después de las 9, pero rápidamente se dispuso un cuarto intermedio que se extendió durante más de dos horas. Tras la reanudación y el tratamiento de otros asuntos, los nueve concejales expusieron sus posiciones sobre el proyecto que había ingresado el viernes.

Uno de los puntos que concentró la discusión fue el artículo 3°, que en su redacción original autoriza al Ejecutivo a celebrar con la Provincia, ASSA y otros organismos el Acuerdo Institucional Marco y los demás instrumentos necesarios para concretar la incorporación. Miravete propuso modificar ese artículo para que los acuerdos que involucren deuda, patrimonio, personal, compromisos financieros u otras obligaciones relevantes requieran aprobación previa del Concejo.

Alejandra Chena, de Unidos, reveló que también había elaborado una propuesta para incorporar un artículo 3° bis con un objetivo similar y manifestó su disposición a unificarla con la iniciativa de Miravete. Sebastián Iglesias también consideró necesario introducir cambios para preservar al Concejo como órgano de contralor.

Fue la propia Miravete quien finalmente pidió no aprobar el proyecto este martes y continuar trabajándolo en comisión. “No lo extendamos más, trabajémoslo en las comisiones”, sostuvo, antes de mocionar la preferencia para la próxima sesión con o sin dictamen. Esa propuesta terminó reuniendo los seis votos necesarios.

Desde el justicialismo, Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell mantuvieron una posición crítica. Reclamaron documentación respaldatoria sobre la deuda, las inversiones, el patrimonio, los trabajadores y las condiciones concretas del futuro acuerdo. Zamora fue particularmente dura con Weiss Ackerley, a quien calificó en más de una oportunidad de “mentiroso”, y sostuvo que aprobar el texto en esas condiciones implicaría otorgarle un “cheque en blanco”.

Sobre el final apareció además otra discusión. Zamora y Escandell advirtieron sobre la posibilidad de que el intendente vete una eventual Ordenanza modificada por el Concejo, escenario que consideraron prácticamente seguro. Chena y Miravete respondieron que, ante esa eventualidad, el cuerpo legislativo tiene la posibilidad de rechazar un veto.

En el oficialismo, Reutemann, Maillier, Alí, Iglesias y Chena defendieron el cambio de prestador, con distintos argumentos vinculados principalmente al deterioro del sistema y a la capacidad técnica y de inversión para mejorar el servicio. Sin embargo, la discusión sobre qué intervención tendrá el Concejo en los acuerdos posteriores terminó postergando la definición.

De esta manera, el traspaso a ASSA no fue aprobado este martes, pero tampoco quedó descartado. El proyecto llegará nuevamente al recinto dentro de 15 días y una posibilidad concreta es que entonces se autorice el inicio del proceso, incorporando como condición que el convenio que posteriormente negocien el Municipio, la Provincia y ASSA deba regresar al Concejo para obtener su aprobación.