Sebastián Iglesias: “El debate por el agua debe tener como prioridad la mejora del servicio para los vecinos”

El concejal del Partido Demócrata Progresista (PDP), Sebastián Iglesias, manifestó su posición favorable a avanzar con el traspaso del servicio de agua potable y cloacas de la ciudad a Aguas Santafesinas (ASSA), aunque remarcó que el proceso deberá garantizar mejoras concretas en la prestación, transparencia y cuidado de los recursos de los contribuyentes.

En el marco del tratamiento del proyecto que se encuentra en el Concejo Municipal, Iglesias sostuvo que la discusión debe centrarse fundamentalmente en encontrar una solución a los problemas que los vecinos vienen atravesando desde hace años. “Consideramos que lo central en este momento es dar una respuesta concreta a los vecinos. Que una persona abra la canilla en su casa y tenga agua, en cantidad y calidad suficiente para consumir. Ese tiene que ser el punto de partida de cualquier discusión”, afirmó.

El edil señaló que la ciudad enfrenta desde hace años distintas dificultades vinculadas con la prestación del servicio, entre ellas problemas de presión, falta de suministro y frecuentes roturas de cañerías, situaciones que requieren una respuesta que permita recuperar y sostener la infraestructura existente.

“Podemos discutir durante horas sobre qué modelo de gestión preferimos o sobre las responsabilidades de las distintas administraciones. Pero mientras tanto hay vecinos que siguen teniendo problemas con algo tan básico como abrir la canilla y contar con agua. Creo que tenemos que concentrarnos en encontrar una solución”, expresó Iglesias.

El concejal se manifestó a favor de la posibilidad de que Aguas Santafesinas asuma progresivamente la prestación, al entender que la empresa provincial cuenta con recursos y capacidad técnica para afrontar parte de las inversiones que requiere la recuperación y el mantenimiento del sistema.

“Vemos positivamente la posibilidad del traspaso porque entendemos que ASSA puede aportar recursos, tecnología y capacidad de inversión para recuperar una infraestructura que necesita una intervención importante. Pero esto no significa otorgar un cheque en blanco ni al Municipio ni a la empresa”, sostuvo.

Iglesias planteó además que el eventual traspaso debe estar acompañado por condiciones claras y mecanismos que permitan realizar un seguimiento de las distintas etapas del proceso, y remarcó la importancia de que el Concejo conserve herramientas de control y acceso a la información durante la transición.

“El Concejo tiene que seguir teniendo herramientas de control. Necesitamos saber qué va a pasar con los bienes, con el personal, con las obligaciones económicas y con cada uno de los aspectos de la transición. Y los vecinos tienen derecho a conocer cómo se llegó a la situación actual del servicio”, señaló.

Asimismo, recordó que el proyecto actualmente en tratamiento constituye un primer paso formal para habilitar al Ejecutivo municipal a avanzar en las gestiones y acuerdos necesarios con el Gobierno provincial y ASSA. Las condiciones definitivas de una eventual transferencia deberán definirse posteriormente en el marco de ese proceso.

Por último, Iglesias sostuvo que la discusión también debe contemplar el impacto económico que pueda tener la transición sobre los vecinos y garantizar un uso responsable de los recursos públicos. “Queremos que el servicio mejore, pero también queremos que quede claro cómo se va a llevar adelante el proceso y que no termine generando una carga injusta para los contribuyentes. Mejor servicio y responsabilidad en el manejo de los recursos tienen que ir de la mano”, concluyó.