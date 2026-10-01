Palo Oliver pide una solución habitacional para las familias afectadas por la nueva Estación Policial en el Parque Federal

El diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó un proyecto de Comunicación para solicitar al Gobierno provincial una solución habitacional permanente para las familias que resultarían afectadas por la construcción de la nueva Estación Policial en el sector sur del Parque Federal, en la ciudad de Santa Fe. Según la iniciativa, se trata de aproximadamente 50 personas que perderían las viviendas que actualmente ocupan.

El legislador reclamó que la reubicación sea efectiva y permanente y preserve el arraigo, las fuentes de trabajo, la educación y el acceso a servicios de las familias. Además, pidió que existan notificaciones formales y espacios de diálogo antes de avanzar con cualquier procedimiento vinculado con las viviendas alcanzadas por la obra.

Entre los puntos incluidos en el proyecto, Palo Oliver solicita que el Ejecutivo provincial informe a la Legislatura las medidas adoptadas, el expediente administrativo correspondiente y el cronograma previsto para la relocalización.

La iniciativa también propone abrir instancias de diálogo entre el Estado provincial, la empresa contratista, las familias involucradas y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de alcanzar alternativas consensuadas.

Otro de los planteos apunta a evitar que puedan producirse desalojos informales o procedimientos coactivos delegados a empresas privadas, y reclama que cualquier intervención respete las garantías administrativas y judiciales correspondientes.

Fabián Palo Oliver, diputado del Frente Amplio por la Soberanía.

Cuestionamientos sobre el procedimiento

De acuerdo con los fundamentos presentados por el diputado, en las viviendas alcanzadas por la obra residen personas y familias que llevan décadas en el predio. Según sostiene la iniciativa, varias de ellas cuentan además con servicios a su nombre y documentación vinculada con su permanencia en el lugar.

Palo Oliver cuestionó particularmente la manera en que, según afirmó, se habría comunicado a los vecinos la situación. El legislador señaló que las familias recibieron comunicaciones verbales de parte de la empresa contratista y sostuvo que no se habrían realizado previamente notificaciones formales, relevamientos sociales ni un programa de relocalización.

Para el diputado, ese procedimiento genera una situación de incertidumbre entre quienes viven en el sector y supone delegar en un privado responsabilidades que corresponden al Estado.

“No podemos permitir que la concreción de un proyecto público se haga a costa de la seguridad habitacional de familias que llevan décadas en el lugar. El Estado debe garantizar procesos transparentes, diálogo y alternativas que preserven los derechos de las personas”, expresó Palo Oliver.

El proyecto presentado en la Legislatura busca así que, antes de avanzar con la afectación de las viviendas por la construcción de la nueva Estación Policial, el Gobierno provincial establezca una alternativa habitacional permanente para las personas involucradas y formalice el proceso de relocalización.