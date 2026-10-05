Pullaro recibió en Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea en Argentina

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió este lunes al embajador de la Unión Europea (UE) en la Argentina, Erik Høeg, en un encuentro centrado en las oportunidades comerciales, productivas y de inversión que abre para Santa Fe el acuerdo entre el Mercosur y el bloque europeo. La reunión se realizó en la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y contó con la participación de los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; de Economía, Pablo Olivares; de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez. También estuvieron el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, y la secretaria de Comercio Exterior e Inversiones, Georgina Losada.

Tras el encuentro, Puccini destacó la relevancia de la visita y el posicionamiento de Santa Fe en la relación comercial con Europa. “La Provincia tiene muchas oportunidades con este acuerdo. Representamos entre el 22 % y el 25 % de las exportaciones nacionales, lo que nos da la responsabilidad de seguir identificando oportunidades en un mercado exigente”, sostuvo.

El ministro remarcó que Santa Fe reúne condiciones para competir en ese destino. “Cumplimos con las normas, sobre todo ambientales y de trazabilidad, que la Unión Europea requiere. Eso también nos diferencia de otras provincias”, afirmó.

Puccini señaló que "el Gobierno Provincial trabaja para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los productores, mediante capacitaciones y certificaciones que les permitan acceder al mercado europeo. También mencionó las inversiones en infraestructura logística, en particular en puertos y aeropuertos, para facilitar que las exportaciones salgan desde Santa Fe".

En ese marco, recordó la reciente puesta en marcha de la conexión aérea directa entre Rosario y Madrid: “Abre posibilidades comerciales, turísticas, educativas y de transporte de cargas”, indicó. Además, informó que la Provincia planteó la necesidad de avanzar en una pronta solución para la situación del biodiésel, un sector clave de la economía santafesina.

Profundizar la cooperación

Según el reporte difundido por el gobierno provincial, Høeg calificó la reunión con Pullaro como “excelente” y explicó que el objetivo de la visita es profundizar la cooperación de la Unión Europea con Santa Fe y conocer la marcha del acuerdo Mercosur-UE, vigente desde el 1 de mayo. “Hablamos con el gobernador sobre las perspectivas del acuerdo en materia comercial y sobre los nuevos beneficios que trae para los productores y los consumidores de Santa Fe”, señaló.

Asimismo, el comunicado agrega que el embajador consideró que la Provincia tiene un papel relevante en la implementación del entendimiento: “Queríamos conocer la impresión de una Provincia como ésta y saber cómo está funcionando el acuerdo. Esta tarde tendremos un foro para analizar con mayor detalle las oportunidades y los desafíos para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas, y cómo pueden cumplir con las normas del mercado europeo”, afirmó.

Høeg precisó que los requisitos sanitarios, fitosanitarios, de trazabilidad y de protección contra la deforestación estarán entre los ejes del encuentro que se realizará en la Bolsa de Comercio de Santa Fe.