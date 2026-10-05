Organizaciones sociales y gremiales marchan a Tribunales por el fallo sobre la Ley de Tierras

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas convocaron a una movilización para este martes a las 16 hacia los Tribunales porteños, en rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras. La protesta fue convocada por las dos CTA, organizaciones de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y sectores de izquierda, entre otros espacios.

El máximo tribunal revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se había derogado la Ley de Tierras Rurales. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para impulsar el reclamo judicial y aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.

Las organizaciones convocantes cuestionan que la decisión deje sin efecto las restricciones que establecía la Ley de Tierras para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. En ese marco, reclaman además la derogación del DNU 70/23, al que consideran inconstitucional.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, calificó como grave el fallo y cuestionó especialmente la decisión de la Corte respecto de la legitimación de los excombatientes de Malvinas para presentar el reclamo. El dirigente sostuvo que la resolución afecta la posibilidad de discutir judicialmente la derogación de la normativa que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras.

La movilización de este martes será el primer capítulo de una serie de acciones anunciadas para octubre. Las organizaciones también preparan una nueva jornada de protesta para el 15 de octubre, cuando sectores de la oposición buscan que la Cámara de Diputados trate el rechazo al DNU 70/23. La convocatoria confluirá con otros reclamos, entre ellos los vinculados a discapacidad y al financiamiento universitario.

Desde la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky señaló que uno de los objetivos de esa jornada será avanzar con la derogación del DNU, además de discutir otras iniciativas relacionadas con la situación de las personas con discapacidad y el endeudamiento de las familias.

Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman cuestionó el fallo de la Corte y sostuvo que el Congreso debe intervenir para modificar la situación generada a partir de la derogación de la Ley de Tierras. La legisladora, junto con Nicolás del Caño, también convocó a la movilización prevista para el 15 de octubre.

De esta manera, el fallo de la Corte reactivó la discusión política sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales y el alcance del DNU 70/23. Mientras las organizaciones que convocan a las protestas sostienen que la decisión favorece la extranjerización de tierras, distintos bloques opositores buscan llevar el debate nuevamente al Congreso.