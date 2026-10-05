Un bebé de 10 días murió tras un choque fatal en la localidad bonaerense de Punta Lara

Un bebé de apenas 10 días murió como consecuencia de las heridas sufridas en un choque múltiple ocurrido en Punta Lara, provincia de Buenos Aires. El accidente se produjo cuando una camioneta Ford EcoSport impactó desde atrás contra una Fiat Fiorino en la que viajaba una familia.

En el utilitario se trasladaban una mujer de 24 años y sus dos hijos, de 3 años y 10 días. El bebé, identificado como Tadeo Ledesma, fue trasladado junto a su hermana al Hospital de Niños de La Plata, pero falleció debido a las lesiones provocadas por el impacto.

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, y quedó demorado e imputado en la causa, que fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata.

Según informaron fuentes policiales, la mujer que viajaba en la Fiorino, Yasmín Jaimon, de 24 años, también resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. Varios de los ocupantes de los vehículos involucrados debieron ser asistidos, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico actualizado sobre su estado.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del accidente y serán una de las principales pruebas para determinar cómo se produjo la colisión. Por ahora, las causas del choque continúan bajo investigación y no existe una reconstrucción oficial que permita establecer con precisión la maniobra realizada ni la velocidad a la que circulaban los vehículos.

Tras el impacto, se produjo una concentración de personas en el lugar. De acuerdo con el informe policial, los efectivos debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante un tumulto. Posteriormente, algunas personas arrojaron objetos contra móviles policiales y provocaron daños en los vehículos.

La investigación deberá establecer las circunstancias del choque a partir de las imágenes de las cámaras, los peritajes realizados sobre los tres vehículos y los testimonios de los testigos. Hasta el momento, Pacheco es el único conductor identificado como imputado en la causa, mientras que la Justicia busca determinar las responsabilidades correspondientes.