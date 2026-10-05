Martes 06 de octubre de 2026

Política — 05.10.2026 —

Cuvertino: “Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir”

El diputado provincial Mariano Cuvertino presentó un proyecto para instar a que el gobierno nacional implemente un sistema alternativo de evaluación crediticia y líneas de financiamiento de la banca pública para que las MiPyMEs puedan reestructurar sus deudas.

El diputado provincial Mariano Cuvertino.
El diputado provincial Mariano Cuvertino.

En medio de una creciente crisis de endeudamiento que afecta tanto a las familias como a las empresas, el diputado provincial Mariano Cuvertino (PS-Unidos) presentó en la última sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe un proyecto de comunicación para mejorar el acceso al crédito de las MiPyMEs.

“Estamos ante una situación muy complicada que afecta a los dos pilares de la economía: las familias y las empresas. Las primeras se endeudan para llenar el changuito y mantener un nivel de vida mínimo, no para comprar una casa o cambiar el auto. Y por el otro lado, las empresas se quedan afuera del sistema financiero por las altas tasas de interés y las dificultades para acceder al crédito”, señaló Cuvertino. 

“Por eso, presentamos un proyecto que contempla dos medidas concretas para el sector productivo: la implementación de un sistema alternativo de evaluación crediticia que permita a las MiPyMEs acceder al financiamiento con menos trabas, y el desarrollo de líneas específicas de la banca pública para reestructurar las deudas”, agregó.

El deterioro del sector productivo

Como presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, el legislador advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sector productivo y los síntomas de alarma: “La cadena de pagos está rota. Aumentan los cheques rechazados por falta de fondos, los concursos y las quiebras. Hoy las MiPyMEs se están endeudando para cubrir obligaciones de corto plazo y sobrevivir, pero no para invertir y crecer”.

Uno de los principales obstáculos para acceder a créditos está en los mecanismos utilizados por las entidades financieras para evaluar a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, Cuvertino citó datos de la encuesta sobre empresas del Banco Mundial, según la cual el 49,4% de las pequeñas empresas argentinas no solicita préstamos debido a tasas, garantías o trámites desfavorables, un porcentaje significativamente superior al registrado en Brasil, donde alcanza el 17,5%. “Esto muestra que las MiPyMEs no buscan financiamiento porque no lo necesiten, sino porque no encuentran condiciones razonables para acceder a él”, señaló.

Por eso, planteó la necesidad de modificar los mecanismos de evaluación: “Necesitamos avanzar hacia un sistema de scoring alternativo que les permita a las MiPyMEs calificar presentando documentación de manera simplificada. El Estado ya tiene todos los datos en ARCA, en el Banco Central y en la Factura Digital. Solo necesitamos que crucen esa información y dejen de pedirles requisitos imposibles de cumplir”.

Por último, el legislador destacó el trabajo que viene realizando el gobierno provincial para mejorar el acceso al crédito y agregó: “Así como trabajamos el proyecto de fomento de MiPyMEs en la Comisión de Industria, y sancionamos herramientas concretas en la ley tributaria vigente, con este proyecto buscamos poner en agenda un tema que nos preocupa y que requiere de propuestas concretas. Santa Fe no regula al Banco Central ni a la política crediticia del país, pero sí tenemos la responsabilidad de defender nuestra matriz productiva y en ella las MiPyMEs son centrales, por eso vamos a seguir trabajando para que tengan acceso al financiamiento que necesitan para sostenerse, invertir y crecer”, concluyó.
 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward