“Nos vimos superados por la gente y por las expectativas”: el balance de la caminata rosa

Por Santotomealdía



La tercera edición de “Santoto se viste de rosa” reunió este domingo a más de dos mil personas en una jornada que combinó una caminata por nuestra ciudad, información sobre el cáncer de mama y testimonios de quienes atravesaron la enfermedad. Organizada por TeMA Diagnóstico por Imágenes y Sanatorio SM, la actividad comenzó frente a la sede de TeMA y continuó en el anfiteatro con charlas, música y baile.

Este lunes, en diálogo con Nova al Día, Nicolás Ponce de León, uno de los responsables de la organización, destacó que la respuesta de la comunidad superó las expectativas y remarcó que ahora buscan traducir esa participación en consultas y controles. Entre los momentos más emotivos mencionó los relatos de dos mujeres de 84 y 90 años que realizaron tratamientos y participaron de la caminata, mientras informó que TeMA triplicó la disponibilidad de turnos durante octubre.

“Cuando uno trabaja para organizar algo así, uno espera que mínimamente se cumpla todo lo que uno pensó y planificó”, expresó. Sobre el resultado de la jornada, agregó: “Creo que nos vimos superados por la gente y por las expectativas”.

Ponce de León explicó que la propuesta buscó integrar la información médica con actividades que permitieran compartir y disfrutar el encuentro. “Que sea un día para reflexionar, para pensar, para informarse, pero también para celebrar”, señaló.

Más de dos mil personas participaron de la caminata para promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

Ese sentido estuvo presente en los testimonios de las dos mujeres que contaron cómo habían detectado la enfermedad y realizado los tratamientos indicados por sus médicos. Según relató, ambas destacaron la continuidad de sus controles y este domingo estuvieron caminando junto al resto de los participantes.

“Realmente momentos emocionantes y de mucha alegría al mismo tiempo”, recordó. Sus historias fueron parte de una jornada destinada a visibilizar la importancia de la detección temprana y acompañar a quienes atraviesan el cáncer de mama.

La columna, con remeras, paraguas y globos rosas, partió desde 7 de Marzo y Belgrano, recorrió el centro y pasó frente a la Municipalidad antes de llegar al anfiteatro. Allí continuaron las actividades con stands, información, música y propuestas para las familias.

El organizador precisó que hubo aproximadamente 1.850 inscriptos y estimó que la participación total superó las dos mil personas. Mencionó además la entrega de más de dos mil obsequios en TeMA, a los que se sumaron los distribuidos en el anfiteatro por las instituciones y los auspiciantes.

El acompañamiento también se extendió al río: más de 30 tablas de stand up paddle avanzaron a la par de la caminata y permanecieron junto al encuentro. Bomberos Voluntarios, con una autobomba decorada para la ocasión, y guardavidas participaron del operativo y del recorrido.

Ponce de León destacó el trabajo de los equipos de TeMA y Sanatorio SM, la colaboración de la Municipalidad y el respaldo del Gobierno provincial. También mencionó la presencia de representantes del Concejo Municipal, del senador Julio “Paco” Garibaldi y de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano María Victoria Tejeda.

Tras la caminata, la jornada continuó en el anfiteatro con testimonios, música y actividades de concientización.

De la concientización a los controles

La caminata fue planteada como el inicio de las acciones de Octubre Rosa, con un propósito que continúa después de la convocatoria. “Si dos personas se llevan información relevante y se hacen un estudio porque fueron a la caminata, nosotros nos vamos más que satisfechos y súper conformes”, sostuvo.

Para responder a esa demanda, Ponce de León explicó que TeMA viene ampliando los turnos desde septiembre y que seguirá incorporando disponibilidad a medida que sea necesario. “Intentamos que durante el mes de octubre nadie que nos pida un turno quede sin estudiarse”, afirmó.

Por último, invitó a acercarse o comunicarse con la institución y recordó que la atención no se limita al mes de concientización: “Tenemos turnos y capacidad para atender a todos quienes quieran durante octubre y durante todo el año”.