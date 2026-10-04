Messi se sumó a la Selección para su despedida este martes en el Monumental

Lionel Messi llegó este domingo al predio de la AFA en Ezeiza para preparar su último partido con la selección argentina, previsto para este martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín en el Monumental. El capitán se incorporó al plantel después de arribar al país el viernes y permanecer con su familia en su residencia de Funes.

El encuentro se disputará con entradas agotadas y será la presentación número 208 del rosarino con la camiseta albiceleste. Según la información publicada por Infobae, Messi había anunciado a fines de agosto su retiro del seleccionado. Para su despedida, el equipo utilizará una camiseta especial y la agenda contempla entrenamientos el domingo y el lunes, además de una cena con sus compañeros.

La AFA difundió imágenes de la llegada del futbolista al complejo deportivo que lleva su nombre. “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, escribió la entidad junto a las fotografías, entre las que también se lo vio con Giovani Lo Celso y el presidente de la asociación, Claudio Tapia.

Messi había llegado a la Argentina acompañado por Antonela Roccuzzo, sus hijos y su madre, Celia. Tras pasar los primeros días en Funes, se trasladó a Ezeiza para sumarse a la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Para la concentración del domingo también estaba prevista la incorporación de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, además de Lo Celso. Leandro Paredes tenía programado asistir únicamente a la cena, ya que se encuentra suspendido tras la final del Mundial 2026.

La indumentaria diseñada para el partido tendrá referencias verticales a la bandera argentina, el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10.

El seleccionado llega al encuentro después de dos victorias en amistosos: 4-0 frente a Bolivia en Córdoba y 7-0 ante Burkina Faso en el Monumental. Esas fueron sus primeras presentaciones después de la derrota ante España en la final del Mundial.

La trayectoria de Messi con Argentina incluye una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima, además del Mundial Sub 20 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. También integró los equipos que alcanzaron los subcampeonatos mundiales de Brasil 2014 y de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El martes, el máximo goleador histórico de la selección argentina cerrará ese recorrido ante el público del Monumental.