Elecciones en Brasil: todo lo que hay que saber sobre la votación de este domingo

Este domingo 4 de octubre, Brasil celebrará la primera vuelta de las elecciones generales que definirán al próximo presidente del país. La jornada tendrá 12 fórmulas presidenciales habilitadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), con el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), entre los principales nombres de la contienda.

La votación se desarrollará entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia, y no estará limitada a la elección presidencial. Los brasileños también elegirán gobernadores, dos senadores por cada estado, diputados federales y diputados estaduales o distritales. En total, más de 158 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones generales de 2026.

Quiénes son los candidatos

Las 12 fórmulas presidenciales que participarán de la primera vuelta son:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , acompañado por Geraldo Alckmin.

Flávio Bolsonaro (PL) , junto a Alfredo Gaspar.

Ronaldo Caiado (PSD) , con Gilberto Kassab.

Rui Costa Pimenta (PCO) , acompañado por Antônio Carlos.

Samara Martins (UP) , junto a Raquel Brício.

Romeu Zema (Novo) , con Eduardo Girão.

Hertz Dias (PSTU) , acompañado por Vanessa Portugal.

Edmilson Costa (PCB) , junto a Cleusa Santos.

Renan Santos (Missão) , acompañado por Coronel Medina.

Wilson Grassi (Democrata) , junto a Suêd Haidar.

Clariana Barão (DC) , acompañada por Fabiana Torquato.

Augusto Cury (Avante), junto a Júlio Delgado.

La Justicia Electoral también analizó la candidatura de Pablo Marçal, del PRTB, pero el TSE rechazó el registro de su fórmula junto a Leonardo Avalanche. Según el tribunal, no se acreditó su afiliación al partido dentro del plazo establecido para poder participar de las elecciones.

¿Cuándo se define la elección?

Para ser elegido presidente en la primera vuelta, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, más de la mitad, sin contar los votos en blanco y nulos.

Si ninguno alcanza ese porcentaje el 4 de octubre, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. En ese caso, los brasileños volverán a las urnas el domingo 25 de octubre y resultará elegido quien consiga la mayoría de los votos válidos en esa segunda jornada. Los votos obtenidos en la primera vuelta no se trasladan al balotaje: se trata de una nueva elección entre las dos fórmulas clasificadas.

La misma fecha está prevista para eventuales segundas vueltas en las elecciones de gobernador que tampoco queden definidas en la primera jornada. En cambio, las elecciones de senadores y diputados se resuelven en la primera vuelta.