Una cita para comprar dólares terminó en intento de robo: detuvieron a un sospechoso en nuestra ciudad

Por Santotomealdía

Un hombre de 41 años resultó detenido este lunes en nuestra ciudad, investigado por su presunta participación en una operación de compra-venta de dólares que terminó convirtiéndose en un intento de robo ocurrido en la Santa Fe hace casi cuatro meses.

La detención se concretó durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de calle Roverano al 3000. El procedimiento estuvo a cargo de la Sección Inteligencia Táctica de PDI Región 1, con intervención del fiscal Manuel Cechini y la participación del Grupo de Irrupción GAT de la Unidad Regional I.

El operativo se produjo como resultado de una investigación iniciada a partir de un hecho ocurrido el 3 de junio, en inmediaciones de 1.º de Mayo entre Uruguay y Entre Ríos, en la capital provincial. De acuerdo con la pesquisa, la víctima había acordado encontrarse con el ahora detenido para concretar una transacción de dólares. Sin embargo, el encuentro habría sido utilizado como una maniobra para intentar cometer un robo.

De acuerdo a la información trascendida, mientras la víctima se encontraba dentro de su vehículo, un segundo hombre se acercó y exhibió un arma de fuego. A partir de ese episodio se inició una investigación para identificar a los responsables.

Los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad y otros elementos reunidos durante las tareas posteriores al hecho. Ese trabajo permitió identificar al hombre de 41 años y establecer que tenía domicilio en Santo Tomé.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Con esa información, la Fiscalía dispuso avanzar con el allanamiento de la vivienda ubicada en Roverano al 3000. El sospechoso fue detenido cuando intentaba retirarse del domicilio a bordo de un automóvil.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa: un teléfono celular iPhone, una notebook Dell y dos discos rígidos externos. También fueron incautados una motocicleta Honda Biz de 105 cc, un casco negro con visor polarizado y distintas prendas de vestir.

Los elementos secuestrados durante el allanamiento.

Por disposición del fiscal interviniente, el hombre quedó detenido e identificado en una causa por robo calificado en grado de tentativa. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias de la maniobra y establecer la eventual participación de otras personas.