La Justicia comenzó la pericia sobre las billeteras de bitcoin de Adorni

La Justicia avanzó con la verificación de las ocho billeteras de Bitcoin vinculadas a Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete. El procedimiento permitió confirmar la existencia de las direcciones y comprobar que la defensa cuenta con las claves necesarias para operar sobre ellas.

La diligencia se realizó en la Fiscalía Federal N.º 11, a cargo de Gerardo Pollicita, donde se presentó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. El letrado llevó una computadora y un sobre cerrado y lacrado que contenía las claves privadas de las ocho direcciones de criptomonedas que habían sido aportadas previamente a la causa.

Para comprobar el control sobre las billeteras, los investigadores utilizaron un mecanismo de verificación criptográfica. El personal de la fiscalía generó un mensaje de desafío que debía ser introducido y firmado desde cada una de las direcciones. Luego, especialistas de la Policía Federal Argentina comprobaron desde otro equipo que las operaciones habían sido realizadas desde las billeteras correspondientes.

Como parte del procedimiento también se calcularon los algoritmos hash correspondientes a las distintas etapas de la verificación. Tanto esos registros como las claves utilizadas quedaron resguardados en sobres cerrados y lacrados, como parte de la documentación de la medida.

Las ocho direcciones habían sido incorporadas a la causa después de que la defensa de Adorni presentara su explicación sobre el origen de US$591.544,61. Según esa versión, el dinero provenía de operaciones con Bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública y posteriormente fue utilizado para afrontar distintos gastos.

La investigación busca ahora determinar si esa explicación puede ser respaldada mediante el análisis de los movimientos de las criptomonedas y el resto de la documentación incorporada al expediente. En paralelo, Pollicita aguarda información sobre la evolución patrimonial, laboral y fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

Entre las medidas dispuestas en la causa también figura el levantamiento del secreto fiscal de ambos y la reconstrucción de sus ingresos y patrimonio desde que alcanzaron la mayoría de edad. El objetivo es ampliar el período de análisis para establecer cómo evolucionó su situación económica y contrastarla con la información presentada ante la Justicia.