ASOEM Mutual celebra 75 años de historia con una nueva etapa institucional

ASOEM Mutual celebra este 2 de octubre sus 75 años de vida institucional y según expresó a través de un comuniado, atraviesa una nueva etapa marcada por la apertura de sus servicios a toda la comunidad y el proyecto de construcción de su primera sede propia.

En el escrito mencionado, se recuerda que la entidad fue reconocida como asociación mutual el 2 de octubre de 1951 por el entonces Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), posteriormente INAES, y quedó inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades bajo la matrícula N° 235, mediante la resolución N° 396.

Asimismo se hace mención a que, desde sus orígenes, la mutual estuvo vinculada a los trabajadores municipales y sus familias. A partir de 2015, comenzó una nueva etapa de articulación institucional con ASOEM, orientada a ampliar las respuestas y servicios destinados al colectivo municipal.

Una mutual abierta a toda la comunidad

De acuerdo a lo expresado por el documento, en el marco de su 75° aniversario, ASOEM Mutual amplió su alcance y ahora permite asociarse a cualquier persona mayor de 18 años.

Según se explica, la apertura extiende las posibilidades de acceso a sus servicios más allá del ámbito de los trabajadores municipales, con prestaciones disponibles para personas de toda la comunidad y alcance nacional.

ASOEM Mutual celebra 75 años este 2 de octubre.

Una sede propia para acompañar el crecimiento

Además se destaca que, en paralelo, ASOEM Mutual adquirió en 2025 un terreno de 408 metros cuadrados ubicado en Salta 3039 y 3041, donde ya comenzaron las tareas de demolición del edificio existente para avanzar con la construcción de su primera sede propia.

Al respecto, se detalla que el proyecto contempla, en una primera etapa, consultorios médicos, farmacia, oficinas administrativas y estacionamiento. Posteriormente se prevé incorporar salones de usos múltiples, un auditorio y una terraza.

ASOEM Mutual proyecta su sede propia en la ciudad de Santa Fe.

En el marco de los 75 años de la entidad, el presidente de ASOEM Mutual, Juan R. Medina, destacó el significado del proyecto y lo vinculó con el proceso de recuperación y crecimiento de la institución durante los últimos años.

“Este es otro paso sumamente importante en la recuperación de la mutual. Primero fue creado el sindicato en 1946 y después la mutual en 1951. La idea primigenia de esto tenía que ver con ayudar a las familias municipales de ese momento”, señaló Medina.

El dirigente recordó que la institución atravesó períodos de dificultades y destacó el proceso de revitalización y reorganización desarrollado en los últimos años.

“Hoy tenemos una mutual que transita un proceso de crecimiento y desarrollo sustentable en el tiempo. Y esto es pura y exclusivamente gracias a todos los socios y socias que entendieron el mensaje”, sostuvo.

Cómo asociarse

Las personas mayores de 18 años interesadas en asociarse deberán presentar DNI, fecha de nacimiento y domicilio actualizado.

Para consultas, pueden acercarse a la sede de 4 de Enero 2165, Santa Fe, de lunes a viernes de 8 a 16, o comunicarse por WhatsApp al 342-4723275.