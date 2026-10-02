Investigado por la entrega ilegal de un arma, detuvieron a un hombre en República de Chile al 3900

Por Santotomealdía

En el marco de una investigación judicial, personal de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 57 años, identificado como R. A. B., en una vivienda ubicada en calle República de Chile al 3900 de nuestra ciudad. El procedimiento contó con las directivas del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Alejandro Franco Benítez.

La causa que derivó en la orden de arresto tiene su origen en un operativo realizado el pasado 12 de septiembre en la Ruta Provincial N.º 6. En aquella ocasión, los efectivos interceptaron un vehículo Renault Sandero en el que se desplazaban el ahora detenido junto a otra persona, E. V. O. Durante la requisa de ese vehículo, la policía secuestró 131,4 gramos de cocaína, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y una pistola calibre 9 mm con sus respectivos cartuchos.

A partir del avance de las pesquisas, la Fiscalía determinó que R. A. B. habría incurrido en el delito de "entrega indebida de arma de fuego", una figura legal que sanciona el hecho de ceder, prestar o facilitar un arma a un tercero que no cuenta con la habilitación o tenencia correspondiente.

Durante el cumplimiento de la orden de detención en la vivienda de calle República de Chile, el propio investigado manifestó contar con otra arma en la propiedad. Por disposición fiscal se concretó una requisa en el inmueble, donde el personal policial secuestró un revólver Rubí Extra (modelo 62R) junto a una credencial emitida por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), elementos que quedaron incorporados a la causa.

Tras las actuaciones en el lugar, el implicado fue trasladado a la sede de la División Capturas de la PDI Región 1, donde quedó alojado en calidad de detenido e incomunicado a la espera de las correspondientes audiencias imputativas.