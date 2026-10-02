Caputo defendió el rumbo económico ante empresarios y pidió “confianza” de cara a 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del 62° Coloquio de IDEA y pidió confianza a los empresarios al analizar la situación económica y la suba del riesgo país. Según sostuvo, el incremento se explica en parte por el contexto internacional, pero también por el “temor a volver al infierno” que, a su entender, existe ante la posibilidad de un cambio de rumbo político.

Caputo participó del encuentro a través de una entrevista grabada previamente, ya que actualmente se encuentra en París, Francia, como parte de la delegación que acompaña al presidente Javier Milei en la Argentina Week.

“Hubo una suba importante del riesgo país. Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuirla al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal”, explicó el funcionario.

Sin embargo, el ministro agregó que el escenario externo no es el único factor. “También ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”, afirmó al referirse a las perspectivas de cara a las elecciones de 2027.

En ese sentido, Caputo cuestionó la posibilidad de un regreso a las políticas económicas anteriores y sostuvo que pensar en ese escenario implica “una subestimación al pueblo argentino”. “No creemos que vaya a pasar”, aseguró.

Ante los empresarios reunidos en IDEA, el titular del Palacio de Hacienda defendió la continuidad del programa económico del Gobierno y anticipó que habrá nuevas reformas. Entre las medidas que mencionó se encuentran la reducción de impuestos y regulaciones, el desarrollo de infraestructura y la disminución del costo financiero.

“Vamos a continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo”, afirmó Caputo, quien también se refirió al tipo de cambio. Según explicó, el Gobierno no busca que el peso “se siga devaluando”, porque, desde su perspectiva, “la devaluación es solo sueldos miserables para la gente”.

El ministro también pidió respaldo al sector privado para la continuidad del programa económico. “Este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto”, sostuvo, y destacó los recursos naturales y el capital humano de la Argentina.

“Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”, expresó Caputo ante los empresarios.

Por otra parte, el funcionario se refirió a una eventual reforma previsional, a la que definió como “la última” de las modificaciones que impulsaría el Gobierno. En ese punto, planteó la necesidad de analizar los recursos disponibles y vinculó la discusión con la evolución demográfica y con la incorporación de jubilados que no contaban con aportes durante administraciones anteriores.

Caputo consideró que una reforma previsional será necesaria debido a la caída de la natalidad y cuestionó las políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas en materia de jubilaciones.