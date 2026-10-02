Milei cerró la Argentina Week en París y aseguró que Argentina “se dirige hacia el futuro”

El presidente Javier Milei cerró este viernes su gira por Francia con un acto en uno de los salones de la Torre Eiffel, en el marco de la Argentina Week París, donde afirmó que el país atraviesa un “cambio de página” respecto a sus últimos 100 años de historia.

El encuentro marcó el cierre de las actividades desarrolladas por la delegación argentina durante su visita a París y comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino. Ante empresarios, inversores y otros asistentes, Milei destacó el desarrollo de las jornadas y sostuvo que permitieron “compartir nuestra pasión por el futuro del país”.

“Creemos firmemente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia. Y queremos que todos ustedes también puedan ser parte”, afirmó el mandatario.

En esa línea, Milei aseguró que “Argentina se dirige nuevamente a paso firme hacia el futuro” y agregó: “No vamos a mirar atrás”.

Durante su discurso, el Presidente también planteó la intención de replicar la Argentina Week en otros escenarios internacionales, con el objetivo de promocionar al país y generar vínculos con inversores y actores económicos de distintos mercados.

“Esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos, porque queremos atraer inversiones, potencial, talento argentino y conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos”, expresó.

El mandatario finalizó su intervención con una de sus habituales consignas: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo”.

El acto en la Torre Eiffel puso fin a la agenda de Milei en Francia, que durante la Argentina Week París incluyó reuniones con autoridades, empresarios e inversores, además de distintas actividades destinadas a presentar oportunidades de inversión y negocios vinculadas con la Argentina.