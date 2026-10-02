La plaza "Aldo Tessio" estrena su renovada cancha de básquet con una jornada para toda la familia

Por Santotomealdía



La plaza "Aldo Tessio" tendrá este domingo 4 de octubre una jornada especial para reinaugurar su renovada cancha de básquet. Desde las 15, el espacio ubicado en Mitre y Balcarce será escenario de diferentes actividades deportivas y recreativas para presentar las mejoras realizadas en el playón, a partir de una iniciativa impulsada por Two and One, un proyecto de jóvenes dedicado a recuperar canchas y fomentar el básquet callejero y el encuentro en los espacios públicos.

La propuesta incluirá actividades deportivas, emprendedores, música en vivo y clases de zumba, en una jornada pensada para jóvenes y familias. Este viernes, el senador Paco Garibaldi y el intendente Miguel Weiss Ackerley estuvieron en la plaza junto a los integrantes de Two and One y otros protagonistas de la iniciativa, recorriendo los trabajos y anticipando la reinauguración.

La llegada de Two and One a nuestra ciudad surgió después de las experiencias que el grupo llevó adelante en distintos playones de la ciudad de Santa Fe. Garibaldi contó que conocieron el proyecto aproximadamente un año atrás, cuando sus integrantes habían realizado un relevamiento de canchas que existían pero no se encontraban en buenas condiciones.

“Ellos querían ponerlas al mejor nivel. Los empezamos a acompañar, se sumaron también vecinos, instituciones y privados que aportan de manera solidaria y voluntaria”, explicó el senador.

Según relató, mientras se realizaba la inauguración de una de las canchas recuperadas en Santa Fe surgió la posibilidad de trasladar la experiencia a nuestra ciudad. Los propios integrantes de Two and One propusieron trabajar sobre el playón de plaza "Aldo Tessio" y, a partir de allí, se sumaron el Municipio, vecinos, la vecinal y empresas para concretar las mejoras.

“Lo que antes existía y estaba, mejorarlo y ponerlo en otro nivel, para que vengan muchas más familias y mucha más gente a disfrutarlo”, resumió Garibaldi.

De hecho, el renovado playón ya comenzó a ser utilizado por jóvenes antes de su reinauguración formal. El senador contó que recientemente pasó por el lugar durante la noche y encontró chicos jugando al básquet. “Había chicos jugando, había chicos disfrutando. Eso es lo más lindo que podemos hacer: espacio público de calidad para que la familia lo disfrute”, expresó.

Paco Garibaldi y Miguel Weiss Ackerley, junto a Mercedes Combetto, recorrieron este viernes el renovado playón junto a protagonistas de la iniciativa. (Crédito: STD)

Las mejoras en el espacio

Por su parte, Weiss Ackerley explicó que el Municipio ya había realizado intervenciones en otros sectores de plaza "Aldo Tessio" y que la llegada del proyecto permitió avanzar específicamente sobre el playón deportivo.

“A partir de la propuesta de Paco, del acercamiento con Two and One, pudimos avanzar sobre el playón, sobre todo este sector. Le mejoramos la iluminación”, señaló el intendente.

Weiss Ackerley destacó también que los jóvenes ya comenzaron a apropiarse nuevamente del lugar. “Los chicos me han escrito varios, porque vienen y lo disfrutan, les gusta”, sostuvo. Además, remarcó que una mayor presencia de vecinos y familias contribuye a recuperar y mantener activos los espacios públicos.

Garibaldi, en tanto, puso el acento en la articulación que hizo posible la intervención. “Ninguno podemos solos. Ni el Estado puede solo, ni ellos tampoco podrían solos. Si nos juntamos y hacemos las cosas, podemos más y mejor”, manifestó.

El senador contó además que la experiencia ya comenzó a despertar interés para que iniciativas similares puedan llegar a otros espacios de la ciudad. Durante los trabajos, aseguró, hubo vecinos que plantearon la posibilidad de que sus plazas también sean intervenidas.

Los grafitis forman parte de la renovación del playón de plaza "Aldo Tessio" y acompañan la puesta en valor de la cancha de básquet. (Crédito: STD)

Una jornada para reinaugurar la cancha

Mercedes Combetto detallóó que la reinauguración será este domingo 4 de octubre desde las 15, con distintas propuestas para acompañar la presentación del renovado espacio. “Va a haber diferentes actividades, va a haber emprendedores, música en vivo, clases de zumba; los chicos hicieron los grafitis, así que los esperamos a todos”, adelantó.

En la previa de la jornada, Garibaldi también hizo hincapié en la necesidad de preservar las mejoras realizadas. “Cuando las cosas se hacen bien, hay que mantenerlas limpias, no vandalizarlas”, sostuvo.

La actividad del domingo marcará así la reinauguración de un playón que ya formaba parte de plaza "Aldo Tessio", pero que fue recuperado y renovado a partir del trabajo impulsado por Two and One. El básquet será el eje de una propuesta que busca que la cancha vuelva a ser un punto de encuentro para jóvenes, familias y vecinos de la ciudad.