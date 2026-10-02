El hombre baleado en San Martín al 3900 fue operado y permanece estable en el Cullen

Por Santotomealdía



El hombre de 35 años herido durante el violento episodio ocurrido el jueves por la noche en San Martín al 3900 fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el Hospital Cullen. Según el parte médico oficial brindado a Santotomealdía, se encuentra estable, en sala general y con una evolución favorable durante el posoperatorio.

El director del Hospital Cullen, Dr. Bruno Moroni, informó que el paciente fue sometido a una exploración vascular debido a una lesión en uno de sus miembros inferiores. “Se encuentra en sala general, hemodinámicamente estable, con buena evolución desde el punto de vista posoperatorio. Continúa con su monitoreo”, señaló el profesional.

Moroni precisó que el paciente atraviesa el primer día posterior a la intervención quirúrgica, realizada a raíz de una lesión vascular “a nivel del tronco tibioperoneo”. En términos generales, se trata de una lesión que comprometió vasos sanguíneos de la pierna y requirió una exploración quirúrgica.

En la comunicación enviada a este medio, el director del Cullen mencionó además “herida de arma blanca múltiple” en un miembro inferior. Este dato difiere de la información policial conocida hasta el momento, que refiere a múltiples heridas de arma de fuego en ambas piernas, por lo que Santotomealdía mantiene ambas referencias atribuidas a sus respectivas fuentes, sin establecer por el momento si se trató de un error en la comunicación o de lesiones de distinta naturaleza.

El hombre había sido trasladado al Cullen después de ser encontrado herido dentro de una vivienda de San Martín al 3900. La investigación intenta determinar dónde y en qué circunstancias sufrió las lesiones, mientras continúa internado y bajo seguimiento médico.