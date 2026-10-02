Colapinto terminó 22° en la segunda práctica y afrontará el GP de Baréin con 15 puestos de penalización

Franco Colapinto finalizó 22° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Baréin, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, Malasia. El piloto de Alpine quedó a casi seis segundos del registro más rápido, aunque su posición estuvo condicionada por el programa de trabajo elegido por la escudería, que priorizó las simulaciones de carrera y las tandas largas.

Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión con Ferrari, gracias a un tiempo de 1m37s528. El monegasco quedó por delante de Isack Hadjar, segundo a 99 milésimas, y Lando Norris, tercero a 137 milésimas. Max Verstappen, que había encabezado la primera práctica, terminó cuarto, aunque realizó su vuelta rápida con neumáticos medios, mientras que sus principales rivales utilizaron los blandos.

Colapinto completó 18 vueltas y centró buena parte de su trabajo en encontrar ritmo con el auto cargado de combustible, pensando especialmente en la carrera del domingo. El argentino ya sabe que deberá afrontar una penalización total de 15 puestos en la grilla de largada, por lo que Alpine decidió aprovechar los entrenamientos para trabajar sobre el comportamiento del monoplaza en condiciones similares a las que encontrará durante la competencia.

Los cinco primeros puestos de penalización corresponden a la sanción que Colapinto recibió por el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán, donde protagonizó un incidente junto a Pierre Gasly y Lando Norris. Los tres pilotos terminaron abandonando aquella competencia y los comisarios responsabilizaron al argentino por el contacto, por lo que determinaron el recargo para la siguiente carrera.

A esa sanción se sumaron otros 10 puestos por el cambio de motor realizado por Alpine. La escudería instaló en el monoplaza de Colapinto su quinta unidad de motor de combustión interna Mercedes de la temporada, cuando el reglamento permite utilizar cuatro sin recibir una penalización.

De esta manera, el argentino quedó condicionado de cara a la clasificación y a la carrera, ya que los 15 puestos de recargo hacen muy probable una largada desde las últimas posiciones. Alpine decidió concentrar las dos penalizaciones en esta fecha y utilizar una nueva unidad de potencia con el objetivo de contar con mejores opciones para las competencias restantes del calendario.

La segunda práctica terminó bajo Virtual Safety Car después de que el Audi de Gabriel Bortoleto quedara detenido en la pista. Lewis Hamilton fue quinto y Oscar Piastri sexto, mientras que George Russell, Kimi Antonelli y Pierre Gasly completaron las posiciones siguientes entre los diez primeros.

Con este panorama, Colapinto tendrá por delante una tercera práctica antes de la clasificación, en la que deberá buscar el mejor rendimiento posible aun sabiendo que la penalización condicionará su posición definitiva en la grilla del domingo.