AMSAFE lanza una actualización académica para debatir el presente y futuro de la escuela secundaria

AMSAFE puso en marcha una nueva actualización académica destinada a abordar el presente y el futuro de la escuela secundaria, a partir de los cambios y desafíos que atraviesa el nivel a dos décadas de la sanción de la Ley de Educación Nacional.

La propuesta se denomina “A dos décadas de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Entre el derecho conquistado y los desafíos pendientes: pensar la escuela secundaria que tenemos para construir la que soñamos” y comenzará este sábado 3 de octubre con un primer encuentro centrado en la escuela secundaria como derecho social.

La jornada inaugural buscará poner en debate los sentidos, alcances y desafíos de la obligatoriedad escolar, tomando como punto de partida los 20 años transcurridos desde la implementación de la Ley de Educación Nacional y las transformaciones que atravesó la escuela secundaria durante ese período.

El encuentro contará con la participación de Daniel Filmus, junto con Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE; Susana Ludmer, secretaria adjunta primera de la organización; y María José Marano, delegada seccional de AMSAFE La Capital.

La actividad se desarrollará en el Auditorio de AMSAFE Provincial, ubicado en Rivadavia 3279 de la ciudad de Santa Fe. La acreditación presencial comenzará a las 9, mientras que el encuentro se iniciará a las 9:30 y también podrá seguirse mediante transmisión vía streaming.

La actualización contempla 200 horas reloj de formación o la posibilidad de obtener certificación por tramo, de acuerdo con el Decreto 3029/12. El programa estará organizado en siete unidades, que abordarán distintas dimensiones de la escuela secundaria, entre ellas alfabetización, vínculos, inclusión, Educación Sexual Integral (ESI), derecho a la educación y los desafíos actuales del nivel.

Desde AMSAFE señalaron que la iniciativa apunta a generar un espacio de formación, reflexión y construcción colectiva, con el eje puesto en analizar la situación actual de la escuela secundaria y pensar herramientas para afrontar los desafíos que plantea su futuro.

La propuesta está dirigida a quienes quieran participar de esta instancia de actualización y las inscripciones se realizan a través del sitio web de AMSAFE.