El Concejo trata el traspaso del servicio de agua y cloacas a ASSA y se encamina a aprobarlo

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal trata este martes el proyecto impulsado por el Ejecutivo para avanzar con el traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). La iniciativa necesita una mayoría de dos tercios y, de acuerdo con el escenario previo a la sesión, se encamina a reunir los votos necesarios para ser aprobada.

El oficialismo cuenta con cinco de las nueve bancas y necesita al menos un acompañamiento opositor para alcanzar los seis votos requeridos. Todo indica que ese respaldo llegaría por parte de Giselle Miravete, de La Libertad Avanza, más allá de la postura que finalmente adopten los tres representantes del PJ.

Miravete evitó anticipar formalmente su voto este lunes, aunque después de la reunión mantenida con el Ejecutivo y autoridades de ASSA mostró predisposición a habilitar el tratamiento sobre tablas. La concejal aseguró que continuaría analizando la documentación hasta la sesión y remarcó que su prioridad es que los vecinos puedan acceder a un servicio eficiente.

El proyecto enviado por el Ejecutivo autoriza a iniciar el proceso de incorporación al régimen de ASSA y habilita al Municipio a avanzar posteriormente con los acuerdos necesarios para concretar el cambio de prestador. Las condiciones específicas deberán quedar establecidas en el convenio que se elaborará en una etapa posterior.

La votación marcará así el primer paso institucional para avanzar con el traspaso a Aguas Santafesinas, un proceso que contempla una etapa de transición antes de que la empresa provincial asuma completamente la prestación de los servicios de agua y cloacas en la ciudad.